Oposición le quita piso político a negociación ramal y pide al gobierno preocuparse del empleo

Es todavía una propuesta en elaboración, pero ya su camino legislativo está cuesta arriba. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acordaron formar una mesa de trabajo con los representantes de los empresarios para para abordar la negociación colectiva multinivel o ramal. Luego de ese proceso, el gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta de 2024.

“Esta propuesta buscará garantizar plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor diálogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales”, dice el acuerdo firmado el martes.

Se espera que el Presidente Gabriel Boric lo mencione en la Cuenta Pública del próximo 1 de junio y, por ello, ya los parlamentarios de la oposición anticipan su negativa, quedando con poco piso político para ser aprobado.

Los parlamentarios del bloque opositor piden que, en lugar de avanzar en una agenda de este tipo, el gobierno se enfoque en medidas proempleo.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Iván Moreira, criticó la idea y señaló que “es un proyecto más pensado en darle el gusto a la CUT o a organizaciones similares que son afines al gobierno, pero van en contra de la experiencia internacional, la realidad nacional, no solo en materia de empleo, sino también en cuanto a prioridades: hoy la prioridad en materia de trabajo, debe ser la promoción del empleo, la seguridad para las inversiones o el generar nuevas oportunidades”.

En ese sentido, añadió que “la idea de la negociación ramal, aunque en principio solo afectaría a las grandes empresas, tiende a ser contraproducente, porque perjudica a las empresas más pequeñas, que no tienen la misma capacidad de negociación. En las actuales circunstancias, no le veo mucha viabilidad política, porque la prioridad del gobierno no está a la par con lo que los chilenos hoy reclaman en esta materia, que es más empleo”.

Otra integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara es Ximena Ossandón (RN), quien argumenta que “la multiplicidad de anuncios laborales de las últimas semanas, parecen indicar claramente que la ministra perdió la batalla en su propio sector para levantar una propuesta de consenso en materia Previsional que tenga votos en el Senado. Es decir, le están diciendo a la ciudadanía que se dedicarán a otros temas”. Asimismo, enfatiza que “se echan de menos proyectos que incentiven el empleo, que favorezcan la contratación, que eliminen lomos de toro para levantar nuestra fuerza laboral y que terminen con la informalidad. Nada de eso es capaz este gobierno”.

“El gobierno sigue sacando conejos del sombrero para hablarle a su 30%. Ahora saca la negociación ramal trasnochada, añejada que con la baja sindicalización que hay en Chile no funcionará, porque pasará a llevar a las pymes. No contará con nuestros votos, menos con los votos de las pequeñas y medianas empresas que cada día se les estruja más y más”, subraya el diputado Miguel Mellado (RN).

Frank Sauerbaum, diputado RN y también integrante de la Comisión de Trabajo, menciona que “tenemos un mercado laboral estancado con salarios reales que también vienen a la baja, además de un crecimiento económico cercano a 0% en 2023 con una inversión cayendo. Por ello necesitamos tomar medidas distintas para que más personas puedan entrar al mercado laboral”. Para el legislador, “la negoción ramal no es la prioridad laboral hoy en día”.

Desde el Senado, Luciano Cruz Coke (Evópoli), también critica la idea: “No comparto la idea, ya que rigidiza en extremo el mercado laboral que todavía no se recupera de la pandemia. El acuerdo que veo entre los técnicos es que se debe flexibilizar el mercado laboral para que la gente encuentre trabajo, porque tenemos un problema de empleo, por ello, una legislación que permitan las negociaciones ramales no veo que coopere mucho en ese sentido”.

Oficialismo

En el oficialismo plantean reparos a la postura de la oposición. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Luis Cuello (PC), valora el acuerdo en que llegó el gobierno con la CUT.

Con respecto a la postura que ha tenido la oposición, Cuello menciona que “me parece que hay una suerte de repetición en el sentido de que todos los proyectos que tienen que ver con corregir la asimetría de poder entre empleador y trabajador o los que tengo que ver con mejorar las condiciones de remuneraciones o condiciones laborales, el argumento de la oposición siempre es el mismo, que no es el momento, que puede afectar a las empresas”.

Por su parte, Gastón Saavedra, senador PS e integrante de la Comisión del Trabajo añade que “es positivo que el gobierno mantenga este tema en la agenda laboral, ya que en Chile la negociación colectiva es baja”. Y sobre la negativa de la oposición comenta que “no me extraña la postura de la oposición, ya que siempre ha estado en contra de estas reformas. Por ello, debería haber una renovación en ese pensamiento entre los parlamentarios de la derecha”.