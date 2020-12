Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones: “Si se siguen haciendo retiros, lo único que vamos a lograr es condenar a los ancianos a la pobreza”

En 2019, la Superintendencia de Pensiones recibió 140 mil consultas de afiliados. A octubre de este año ya iban 400 mil. Y la explicación es simple: han implementado seis leyes solo en 2020. El segundo retiro del 10% de las AFP, que despachó el Congreso esta semana, será la séptima cuando entre en vigencia el próximo jueves. “Nos ha exigido un enorme esfuerzo, esas son las cosas que no se ven, pero lo que nos interesa es cumplir con nuestra misión, que no es otra que proteger a los afiliados del sistema de pensiones y seguro de cesantía”, comenta el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Pero otra de las misiones de la Superintendencia es defender las pensiones. Dijo que el primer retiro era una antirreforma, que este proyecto viene a bajar las pensiones. ¿Cómo ve ahora el segundo retiro?

-Todo esto tiene un cara y sello. El cara de esto es que en momentos de necesidad la gente ha recibido un dinero que necesitaba. El sello es el efecto en pensiones, que siempre nos preocupa como organismo regulador y supervisor del sistema previsional. Lo que queremos es que la gente tenga un buen pasar durante su vejez (...) Nos preocupa mucho que justamente se haya tenido que hacer un retiro de los fondos previsionales sin que tenga una contraparte: una buena reforma previsional que les asegure a nuestros adultos mayores pensiones dignas, de forma sustentable.

¿Están más preparadas las AFP que en el primer retiro?

-Sin duda, tanto en aspectos de inversiones como operacionales y servicio al cliente.

¿Y se puede asegurar que el pago llega antes de Navidad?

-Como esto parte el día jueves, hay 10 días hábiles de plazo para pagar, que justo se cumplen el 24 de diciembre. Entonces, la mayor parte de los pagos debieran estar cursados antes de Navidad. No todos, por supuesto, esto va a ser gradual, pero gran parte sí.

En el primer retiro hizo un balance general positivo, pero también hubo errores y se multó a Modelo. ¿Han hablado en particular con esta AFP de cara a este segundo retiro?

-Nosotros dijimos que el primer retiro se iba a hacer bien, pero que no iba a estar exento de problemas. Esperamos que este segundo retiro también sea exitoso, pero también pensamos que no va a estar exento de problemas y que va a haber riesgos. Es una enorme operación, que implica coordinación de muchos actores distintos. En el caso particular de esa administradora, le hemos hecho llegar, hace ya varias semanas, un oficio completo con todas las debilidades que nosotros detectamos en el primer retiro, y con instrucciones específicas para que fortalezcan dichas debilidades. La administradora tuvo que desarrollar un plan para superar todo ello. Lo mismo hicimos con otras administradoras también, a todas les enviamos un feedback formal de los errores que nosotros habíamos detectado de sus debilidades para que los fortalezcan.

¿Qué cosas diferentes instruyeron a las AFP en este retiro?

-Como quedó en 10 días hábiles el primer pago, igual que la vez anterior, los plazos son muy similares. Sin embargo, hay optimizaciones del proceso. Por ejemplo, les permitimos a las AFP, opcionalmente, preguntarles a los afiliados que tuvieron un retiro exitoso la vez anterior, si desean que las AFP usen los mismos datos que utilizaron en el primer retiro. Si el afiliado dice que sí, no es necesario que las AFP consulten todos los datos a los afiliados (...) Por otro lado, como el 99% de las personas retiró todo lo que podía retirar, también introdujimos mejoras ahí. Por ejemplo, si una persona pide retirar menos del 100%, la AFP le va a volver a insistir y preguntar si está seguro. También hemos intensificado las labores de comunicación hacia los afiliados.

En el primer retiro el argumento fue que la gente lo necesitaba en medio de las cuarentenas, pero ahora hay muchos que lo ven más como un punto político. ¿Cree que los retiros no se van a detener?

-Uno nunca sabe muy bien cuál es la realidad de cada persona, y por qué cada uno hace su retiro. Nosotros hemos insistido que retirar fondos desde las cuentas va a tener finalmente un efecto de menor pensión. De eso no hay duda (...) Esa es la gran preocupación nuestra, esperamos que no haya más retiros de fondos de las cuentas individuales, y que se vuelva al principio básico de que los fondos son para pensiones y no para otra cosa (...) Me preocupa que no se haya podido trabajar con un sentido de urgencia en subir pensiones. Retiros se aprueban rápidamente, pero no existe ese mismo grado de urgencia para hacer una reforma que sube las pensiones en forma sustentable. Se requiere de una vez que el mundo político se ponga de acuerdo.

¿Pero existe el riesgo de que haya un tercer o cuarto retiro?

-Uno nunca puede descartar nada. Sin embargo, pienso que no debiera haber más retiros, tiene que haber conciencia de que más retiros va a significar aún menores pensiones mañana. Entonces, confiamos en la responsabilidad de todos los actores en cuidar los fondos de pensiones para lo que son: tener jubilaciones lo mejores posibles.

Pero antes del primer retiro tampoco se pensó que habría uno. Después del primero no se pensó que habría otro. Entonces, puede haber un tercero.

-Nadie puede descartar nada, menos yo. Sin embargo, pienso que ha quedado claro que si bien es cierto que los retiros tienen un lado de la moneda que es aliviar la situación de la gente, tiene el otro lado de la moneda que es inequívocamente menores pensiones. Por lo tanto, creo que en lugar de seguir pensando en retiros hay que poner urgencia en una buena reforma a las pensiones.

¿Se está validando ya el uso de los fondos previsionales para otros fines?

-Más que validando, creo que lo que ocurrió fueron dos cosas que se combinaron. Por un lado, una pandemia terrible a nivel mundial que provocó un efecto económico sin duda alguna tangible y real sobre la calidad de vida de las personas. Y por otra parte, un sistema que no estaba otorgando buenas pensiones y que, por lo tanto, no tenía una valoración ciudadana adecuada.

¿No estima que se está desmantelando o destruyendo el sistema de pensiones en Chile con los retiros?

-Se ha debilitado, porque hay menos saldos, pero no hemos llegado a la situación en que esté desmantelado.

¿Cuál es la gravedad de que hoy se perciba como un riesgo cotizar? Porque no solo se ve como un impuesto, sino que además, algunas personas creen que se le puede expropiar la plata. Muchos retiran por eso.

-Hay gente que ve incertidumbre, y creo que la razón principal es porque las pensiones son bajas (...) Aspiramos, y creemos que así va a ser, que esto va a volver a su cauce, que va a haber una reforma previsional más temprano que tarde, y que las personas van a volver a confiar en la institucionalidad y en un sistema de pensiones sólido que les va a dar buenas jubilaciones.

¿Entonces no cree que exista la posibilidad de que se puedan nacionalizar los fondos?

-Pienso que no. Son corrientes minoritarias.

¿Qué pasaría con el sistema si hay más retiros?

-Si vuelve a haber más retiros, sin duda que se va debilitando cada vez más el sistema de pensiones, porque son menores jubilaciones. Y, por otra parte, se va alejando la posibilidad de hacer una buena reforma previsional, con menos recursos, y con más endeudamiento del Fisco. Sin duda que se hace más complejo elaborar una buena reforma.

¿Le preocupa que en el Congreso no se haya escuchado ninguna de las recomendaciones de los reguladores?

-Creo que estamos en una época que es distinta a nivel mundial, donde todos los paradigmas se están rompiendo. Eso no ocurre solo en Chile, han ido cambiando los puntos de referencia. Sin embargo, creo que tampoco hay que ser experto en darse cuenta que lo que pasará es que si se siguen haciendo retiros, lo único que vamos a lograr es condenar a los ancianos a la pobreza. Evidentemente, nadie quiere hacer una cosa como esa. Por lo tanto, creo que, pasada esta emergencia, deberíamos retomar el camino de una buena reforma y cerrar la puerta completamente a los retiros.

¿Cómo se cierra esa puerta?

-La mejor forma de cerrar la puerta a los retiros es hacer una excelente reforma previsional.

Van más de 10 años desde que se acordó que era necesaria una reforma. ¿Hay una falla del mundo político?

-Creo que hay una falla de todas las instituciones encargadas de esto, del mundo político, de nosotros como autoridades, y eso debiera superarse a futuro, porque de lo que estoy seguro es que todos quieren que las personas tengan buenas pensiones.

¿Si es que hay más retiros, las AFP tendrían que cambiar la composición de sus portafolios para privilegiar liquidez en vez de rentabilidad?

-Si finalmente esto se vuelve una cosa recurrente, es evidente que termina afectando la composición de los portafolios, tal como lo hacen los cambios de fondos.

Previo al primer retiro se dijo que abrir una puerta como esta es muy difícil de cerrar. Ya se hizo un segundo retiro. ¿No podríamos estar siguiendo los pasos de Perú?

-Siempre estuvo el tema de que los fondos de pensiones eran un tema tabú, no se podían tocar. Eso se rompió. Se tocaron los fondos de pensiones para fines distintos de jubilaciones, y eso es una pérdida importante. Era un activo que tenía nuestro sistema. Sin embargo, se dio el efecto paradójico, que no todos tenían internalizado: que las personas iban a empezar a valorar los recursos, que eran de ellos. Por lo tanto, si bien es cierto que por un lado se rompió el tabú de que los fondos no se podían retirar, por otro lado también las personas saben que la plata es suya. Pienso que lo que se ha hecho ya ocurrió, había necesidades, es verdad, pero a futuro nada justifica nuevos retiros.

“La inversión de Habitat es absolutamente ajustada a la regulación”

-”¿Es verdad que Habitat invierte en fondos de inversión de Moneda? Sí. ¿Es verdad que Moneda tiene invertidos algunos de sus fondos de inversiones en acciones de ILC? Sí. ¿Es verdad que ILC es relacionada a Habitat? También es verdad. Sin embargo, lo que no es verdad es que se esté vulnerando la ley, porque para ello se tienen que cumplir dos condiciones (al mismo tiempo): que el vehículo de inversión tenga inversiones en ILC que representen más del 0,5% del vehículo, que en algunos fondos se cumple. Pero luego si tomamos todo eso y se suma, tiene que ser más del 0,1% del fondo de Habitat, y eso no se cumple, está muy lejos. Por lo tanto, la inversión de Habitat es absolutamente ajustada a la regulación”.

Más allá de que no haya la irregularidad que dice Felices y Forrados, ¿le parece bien que las AFP puedan invertir en sus matrices?

-Los fondos de pensiones tienen más de US$ 200.000 millones en recursos, y necesitan invertir bien para que las rentabilidades sean adecuadas. No puede haber inversión directa: Habitat no puede invertir en ILC porque está prohibido; pero cuando está invirtiendo en un fondo de inversión, Habitat no domina toda esa cartera (...) De lo contrario, una AFP no podría invertir en ningún índice del mundo, por ejemplo.

Ni en el S&P 500.

-Claro, en el S&P está Prudential, que está relacionada a Habitat; Metlife, que está relacionada a Provida; Principal, que está relacionada a Cuprum. Perderían oportunidades magníficas de inversión, porque a lo mejor hay un peso invertido en alguna parte de la cadena en sus controladores o relacionados. Eso haría muy difícil el proceso de inversión. Por ello se definió esto hace muchos años, para no perjudicar las inversiones de los fondos. La posición del límite es bajo: 0,1% del fondo de pensiones que se invierte.

Salvador Palma escribió que las rentabilidades que dice tener Felices y Forrados no son tales. ¿Es necesario que se apruebe el proyecto para regular a este tipo de recomendadores?

-Hemos dicho reiteradamente que es un proyecto muy necesario. Este es el único agente que participa en el mercado previsional activamente y que no es regulado ni supervisado por nadie (...) Tiene que ser gente que tenga idoneidad técnica, con un comportamiento comercial intachable, que difundan información veraz, que su publicidad no sea engañosa. Y para que todo eso se pueda cumplir, debe ser supervisado por alguien. Por eso es fundamental; de otra forma, lo que pasa es que la gente queda a merced de lo que diga un tercero, un recomendador colectivo, que nadie sabe si lo que está diciendo es correcto o no. Se corre el riesgo de quedar expuesto a charlatanes o irresponsables y eso no puede ocurrir en un sistema de pensiones. En ninguna parte del mundo existe este tipo de recomendadores sin regulación.

Llevan muchos años funcionando. ¿Por qué no se hizo esto antes, no hace un mea culpa, faltó ímpetu por parte del regulador?

-Siempre me estoy cuestionando a mí mismo, permanentemente, es la única forma de mejorar lo que hacemos. En este caso, recuerde que los multifondos partieron en el año 2002, a nadie se le ocurrió en ese momento que se iba a generar una industria de recomendadores colectivos, por eso no está regulado en la ley (...) Y sí, creo que el mundo de los tomadores de decisiones se demoró un poco en reaccionar.

Felices y Forrados se reunió hace algún tiempo con el Banco Central. ¿Con ustedes se han juntado?

-Sí, también se juntaron con nosotros, hace varios meses. Pidieron una reunión por Ley del Lobby, y vinieron por lo menos tres o cuatro ejecutivos.

¿Con qué motivo?

-Vinieron básicamente a presentar la empresa, mostrar lo que hacían, las áreas que tienen, presentar a sus gerentes.