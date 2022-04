Pensiones en la Convención: comisión aprueba un sistema de seguridad social público y ahora deberá ser votado en el pleno

También se aprobó que se "garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas". La sesión nuevamente no estuvo libre de polémicas. En particular, ello ocurrió luego de que se rechazó una indicación de la convencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile), donde se señalaba que “el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”.