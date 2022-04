Pensiones y expropiación: los temas que se tomaron el debate previo a la votación de la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención

Un total de 579 indicaciones ingresaron los convencionales de la la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional a distintas normas que votarán en particular entre este jueves y viernes, donde se encuentran, entre otros temas, los referentes a salud y pensiones.

Justamente estos tópicos fueron dos de los que acapararon el mayor tiempo de debate que realizaron por la mañana de este jueves los convencionales, previo a aquella votación. En particular, lo que despertó más discusión fue el tema previsional y de expropiación.

Actualmente hay dos normas aprobadas en general sobre pensiones y seguridad social en la Convención. La primera de ellas, es de la coordinadora No+AFP, la cual establece que “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”. También dice que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas”.

La segunda, es una iniciativa que fue presentada por convencionales del Colectivo Socialista, INN y el Frente Amplio, donde se señala que la “ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo”.

El debate

Abrió el debate el convencional Alfredo Moreno (Ind. UDI), acusando que ambas iniciativas que se han aprobado en general, “establecen que va a haber un sistema público de reparto de pensiones, lo que confirma las palabras del autor de la iniciativa 17, cuando afirmó en este mismo hemiciclo, que al aprobarse su norma, lo que tendríamos en pensiones sería un sistema puro de reparto. El señor Luis Mesina lo dijo textual desde este lugar”.

Y en el caso de la segunda norma que impulsaron los distintos colectivos, Moreno comentó: “Veo en su justificación que lo que se busca es que las prestaciones de salud y pensiones se unifiquen en un sistema de reparto único, monopolizado por el Estado. Pareciera que es de reparto también”.

En esa línea insistió en que “el sistema de ahorro personal en las cuentas de las personas desaparece, y lo mas importante es que las personas pierden el derecho a elegir quién administra estos fondos”. Agregó que “en este sistema no hay retiros, no se podría ejecutar la idea de los autopréstamos, en este sistema no queda tu dinero para tus hijos si es que mueres, sino que queda en este fondo del Estado, porque no tienes una cuenta a tu nombre, no son de tu propiedad tus ahorros”.

Y finalizó diciendo que la habría gustado ver estudios, evidencia empírica, sobre ambas propuestas. “Al menos viendo estas dos inIciativas, y hasta donde vamos, de lo que conocemos, al parecer el convencional (Bernardo) Fontaine no decía nada malo, sino que de verdad al aplicarse la norma 17, o la 674, tendríamos un sistema puro de reparto, y obviamente los trabajadores chilenos, al menos de aquí en el futuro, sus cotizaciones no van a ir a una cuenta personal, no van a ser dueños de ellos”, concluyó.

Ahí entró al debate la convencional Natalia Henríquez (Pueblo Constituyente): “No puedo estar más en desacuerdo. Y yo creo que la diferencia es respecto a cómo nosotros vemos la sociedad. Adhiero a lo que son los principios de la seguridad social, en cuanto a universalidad, solidaridad, equidad, justicia social. Relativo a la seguridad social, más allá de que esté enunciada en la Constitución actual, nosotros no conocemos lo que es la seguridad en Chile desde hace mucho tiempo”.

La convencional añadió que “los derechos sociales por definición no tendrían que estar sujetos al lucro, porque justamente es un ámbito que debiese resguardar el Estado. Los derechos sociales no debieran ser puestos en un mercado de libre competencia donde lo que se fomente sea la oferta y la demanda, justamente por la asimetría de conocimientos, cosa que se repite en otros derechos sociales, como la educación”.

Y agregó que “esto no tiene que ver con que puedan haber instituciones privadas que puedan desarrollar sus propios proyectos, que puedan pagarle de manera adecuada a quienes intervienen en esa institución, que puedan reinvertir sus utilidades en el propio giro, sino que tiene que ver con el abuso, y yo no sé si nosotros nos acordamos que eso fue justamente lo que movilizó a las personas: el abuso. Y eso es transversal, las personas que piden ´Con mi plata no´, lo que quieren es justamente pensiones dignas, a mi entender, perdonen si los estoy reinterpretando, pero el abuso tiene que ver con poder tener una buena vejez, una buena pensión, y que uno no pierda plata”.

Luego, el convencional César Valenzuela (Colectivo Socialista) entró a la discusión pidiendo distinguir las iniciativas que se aprueban en general, “donde uno entiende que lo que se aprueba es una idea”, comparado con “el resultado final de las iniciativas que se generan a propósito de la votación en particular. Y lo primero, es que al menos lo que ha hecho el Colectivo Socialista, y que hemos logrado tener acuerdo con otros colectivos, es que en ninguna parte hemos hablado de un sistema de pensiones (...) Un sistema de pensiones lo que amerita son estudios, efectivamente, como señalaba el convencional Moreno, que nosotros ni por tiempo ni por herramientas tenemos la capacidad de poder generar“.

Es por esto que dijo que, “de lo que nosotros hemos hablado, es de la configuración de un sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social lo que hace es generar los principios, el marco normativo general en virtud del cual se tiene que organizar el sistema de seguridad social, entre ellos, el sistema de pensiones”.

Además, Valenzuela detalló que desde el mundo del Colectivo Socialista creen “en un modelo efectivamente de provisión mixta. Y la idea de los pilares para efectos de organizar el sistema de pensiones, ha provenido justamente de este espacio, donde el Estado juega un rol solidario importante, donde el ahorro de los trabajadores por supuesto juega un rol importante, y también los empleadores deben acá jugar un rol y aportar a financiar el sistema. Y eso es un modelo mixto, pero eso no queda en la norma, porque creemos que no corresponde que sea la Constitución el instrumento jurídico que determine eso de esta forma”.

El convencional también fue enfático al señalar ”que con las iniciativas, las indicaciones que hemos presentado, no se termina la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de pensiones. Eso no es efectivo. No se termina que sean heredables. Eso no es efectivo, no es parte de lo que, al menos nosotros, hemos generado como indicaciones para efectos de organizar el sistema de seguridad social. Y todos quienes digan algo distinto, no es verdad, es mentira”.

Luego la convencional Janis Meneses (MSC) afirmó: “Se ha mencionado que la gente quiere el derecho a elegir. Me gustaría saber si las personas hoy pueden elegir quién administra sus fondos”. En esa línea, planteó que una amiga suya le envió una rifa para recaudar fondos, ”pero hoy, si quisiéramos, por ejemplo, para que esa persona pudiera operarse, sacar los fondos del sistema de pensiones, no se puede hacer”.

En ese momento alguien con micrófono apagado gritó en la sesión: “Igual que en el sistema de reparto”. La convencional Meneses interrumpió: “La gente que nos esta viendo no sabe, pero acá cuando uno habla algo hay un griterío constante, que es difícil... Y estamos debatiendo, queremos debatir. Un convencional hablaba del autopréstamos, se supone que los fondos de pensiones no son un préstamo, son para tener pensiones dignas. Entonces, a mí me gustaría saber, cuál es la propuesta para mejorar, cuál es la propuesta de su sector. Convencionales, se los pregunto de buena fe, porque la gente dice mayoritariamente que quiere una vejez digna, y con la capitalización individual no es posible”.

A continuación el convencional Patricio Fernández se refirió a los temas de salud y seguridad social. Sobre ello, comentó: “Lo que nuestras indicaciones pretenden establecer son criterios generales, no establecen una solución concreta ni un mecanismo. En ninguna de las dos queda suprimida la posibilidad de participación de privados, establece una responsabilidad nueva al Estado, como coordinador y como responsable efectivamente en ambos casos”.

El convencional Luis Barceló (Colectivo del Apruebo) también entró al debate: “Entiendo la oposición de la derecha, la derecha esta conmovida, la derecha de alguna forma advierte un peligro de sus intereses, legítimo, todos cuando advertimos un peligro en nuestras vidas, también nos ponemos alerta. Pero yo creo que han sobre reaccionado, cuando Teresa Marinovic u otros, entre ellos Fontaine, hablan de que se pretenden expropiar los fondos en las AFP, yo lo que veo ahí es un temor, es tratar de proyectar una realidad futura que en realidad no consta en forma alguna”.

Barceló agregó que “pretender que una norma diga que los fondos previsionales son inexpropiables, me parece que no está en ninguna, o bien en escasas constituciones del mundo. No lo están. Segundo, habría sido imposible establecer una norma de esa naturaleza, aún queriéndolo, porque significaría establecer un amarre constitucional a un cambio de paradigma hacia la seguridad social el día de mañana con la nueva Constitución, y en base concretamente a los mandatos que se le den al legislador”.

El convencional agregó que “por último, podrían haber distinguido en la norma, entre fondos provenientes de las AFP, que probablemente yo podría haber votado a favor de que son de los privados, y que son inexpropiables, y haber distinguido de los fondos futuros. Pero no lo hacen. Lo que querían es dejar amarrado constitucionalmente la posibilidad de cambiar de sistema de seguridad social”.

La convencional Teresa Marinovic (Vamos por Chile) respondió: “Me cae bien el convencional Barceló pero está equivocado. Hay dos formas de expropiar. Una, hacerse de los fondos que ya existen, cuestión que si no ocurre, es imposible entonces implementar un sistema de reparto. Entonces, la suposición no es tan arbitraria, Y el sistema de reparto es en sí mismo expropiatorio, se le descuentan fondos al trabajador, y esos fondos van a pagar pensiones ajenas. Eso es una forma de expropiación. Y ojo también con no engañar, convencional Meneses, diciendo que en el sistema de reparto uno sí puede elegir, porque también los fondos no se pueden retirar en un sistema de reparto”.

Marinovic agregó que “no tenemos miedo convencional Barceló, las personas que tienen una alta situación socioeconómica, que es, por lo menos, mi caso, gracias a mi marido, gracias gordo, son las que están más y mejor protegidas frente a eventualidades como las que creo que acarreará esta Constitución en caso de que llegue a implementarse. Entonces, yo creo que el miedo deben tenerlo otros”.

El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) dijo que, “la verdad es que la Convención ha tenido siete votaciones para garantizar que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales, y en todas ha dicho que no. Y además, rechazó la iniciativa con mas firmas, Con mi plata no, que buscaba lo mismo”.

Ahí recordó que las encuestas señalan que los chilenos quieren tener propiedad sobre sus ahorros y la libertad de elegir quién se los administra. “No importa lo que digamos nosotros los convencionales, podemos jurar y rejurar que no queremos desplumar a los trabajadores, lo que importa es lo que votemos, y lo que más importa es lo que quede escrito (...) Por eso yo los animo a dejar el debate agresivo, a dejar de atacarnos, y a buscar una especie de enmienda amistosa, donde establezcamos claramente que los ahorros acumulados de los trabajadores son de su propiedad”.

Segundo, llamó a “que los ahorros futuros de los trabajadores producto de sus cotizaciones, son también de su propiedad. Y eso es lo contrario a lo propuesto por No+AFP, que debiera llamarse No+propiedad, porque lo que establece es un sistema donde no hay propiedad para los ahorros (...) Tercero, es indispensable que los trabajadores puedan elegir administrador”.

En tanto, el convencional Felipe Harboe planteó “una advertencia y una preocupación (...) Entiendo que las y los convencionales tuvieron en vista, al momento de redactar esta norma, el sistema de AFP, y por tanto, dijeron no, acá el sistema tiene que ser público. Pero cuidado, en la seguridad social no solo coexisten los que pagan las pensiones, sino que también las mutuales y cajas de compensación, que con la redacción que esta propuesta, quedan absoluta y enteramente eliminadas”.