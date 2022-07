Presidente Boric descarta establecer fijación de precios ante alta inflación: “Cuando uno hace esas cuestiones lo que genera es mercado negro”

En medio de los inusuales niveles de alta inflación que enfrenta la economía, el Presidente Gabriel Boric volvió a descartar la opción de establecer una política de fijación de precios y enfatizó que la forma de enfrentar el alza del costo de la vida para los consumidores se realizará a través de las ayudas estatales enmarcadas en el plan Chile Apoya.

“Es un problema global, yo no puedo decir inflación bájese, o generar una cuestión ficticia de, por ejemplo, decir el precio del pan no sube más, porque cuando uno hace esas cuestiones lo que genera es mercado negro, y ustedes ven que la situación de países vecinos que han intentado alternativas que no son reponsables fiscalmente terminan con crisis que son estructurales, de las cuales es imposible salir”, dijo Boric en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En este sentido enfatió que “justamente producto del alza de la inflación, que ya viene hace un rato, nosotros lanzamos al comienzo del gobierno el plan Chile Apoya que movilizó cerca de US$3.000 millones en diferentes tipos de apoyo, en el congelamiento del transporte público regulado, en la baja del precio de la parafina, en apoyos en programas de Chile Protege, en Sercotec, Corfo etc y, esta semana, el dia lunes anunciamos un complemento que va a implicar un bono, el bono invierno de $120 mil por persona para el 60% de las familias más vulnerables, osea va a llegar a 7,5 millones de personas, porque sabemos que el costo de la vida tiene acogotado a la gente”.

Agregó que el gobierno también está buscando apoyar a los emprendedores a través mayores flexibilidades para acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).