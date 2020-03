Presidente de la Sofofa por ayuda a Latam: “Es una industria que está siendo apoyada por los países desarrollados y no veo por qué en Chile debe ser distinto”

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, valoró el paquete de reactivación económica que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera para hacer frente a las consecuencias economía que tiene y traerá el paso del coronavirus (Covid-19) tanto por Chile y por el mundo.

Sin embargo, el líder del gremio también puso sobre la mesa la idea de que se presenten medidas que ayuden al fomento de la inversión. Esto, para tener reimpulso económico tras salir de la crisis sanitaria. “ La tercera prioridad será reactivar la inversión para los empleos del futuro y ahí se puede profundizar en las medidas como la de depreciación acelerada”, dijo el líder del gremio en entrevista con radio Pauta.

“Otros países han implementado medidas de que en cualquier inversión que se realice se deprecia en un 100% de forma automática. Me parece que también son complementos necesarios, que me imagino que vendrán en las próximas semanas . Esto tiene que ser medidas sucesivas, que se van incrementando y no se puede esperar que todo el fondo se a anuncie en un mismo paquete como en el de ayer”, comentó.

Larraín apunto que hoy la primera prioridad es tomar distintas medidas que resguarden la salud de las personas como el teletrabajo y cambios o flexibilidad en las jornadas laborales, entre otras medidas. La segunda urgencia, la Sofofa dijo que es proteger los empleos de hoy y ayudar a que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez.

Sobre los cuestionamientos a que grandes empresas utilicen las medidas anunciadas ayer por el gobierno, el líder empresarial dijo la política es de protección al empleo, independiente de cuál sea el tamaño del empleador. Además, reiteró que a sus empresas socias les ha transmitido el mensaje de que quienes tengan la facilidad para la flexibilización laboral y tengan liquidez, no recurran a los instrumentos que ponga el Estado de forma excepcional.

Ayuda especial al transporte aéreo

Bernardo Larraín al ser consultado sobre la posibilidad de una ayuda a las aerolíneas que están en Chile, discrepó de las posiciones del gobierno, que han mostrado rechazo a un impulsar medidas que vayan particularmente en “rescate” a casos que viven compañías como Latam, que hoy tiene prácticamente paralizada sus operaciones por las medidas que se han impulsado en Chile y el mundo para detener la propagación del Covid-19.

" Es una industria que está siendo apoyada por los países desarrollados y no veo por qué en Chile debe ser distinto ”, dijo el presidente de la Sofofa.

En esa línea, Larraín apuntó que “hemos tenido la mala costumbre de segmentar todas las políticas públicas en función del tamaño de la empresa. Por su puesto que hoy las empresas que requieren más ayuda son las pequeñas y medianas empresas, (...) pero cuando pensemos en política públicas, pensemos en las empresas, no en los empresarios, pensemos en los trabajadores que están perdiendo sus puestos de trabajo”.

La Sofofa prendió la alerta por las aerolíneas con sede en Chile ejemplificando con en el caso de Latam, que tendría el 90% de la capacidad de sus aviones paralizada la próxima semana y con una fuente laboral de 41 mil trabajadores.