Proyecto antievasión inicia su paso por el Senado con fuertes reparos de la oposición, que pide más tiempo para debatirlo

El proyecto de ley de cumplimiento tributario, que contiene medidas para reducir la evasión, elusión y combatir la informalidad, comenzó su tramitación en el Senado. Y si bien el proyecto tiene suma urgencia, lo que se traduce en que debe salir de la Comisión de Hacienda en dos sesiones más, todo indica que ese plazo se irá renovando, puesto que desde la oposición plantearon varios y fuertes reparos a la iniciativa del gobierno.

La sesión de este miércoles comenzó con la presentación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien detalló los 7 ejes que componen la iniciativa: modernización de la administración tributaria y Tribunales Tributarios y Aduaneros; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; regularización de obligaciones tributarias y fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.

En ese sentido, Marcel destacó la importancia del proyecto, afirmando que “ocupa un lugar importante en el llamado pacto fiscal. De las 53 medidas de carácter tributario, la gran mayoría corresponde a este proyecto, que se combinan con las otras iniciativas, para impulsar el crecimiento y reformas para modernizar el Estado”.

El ministro de Hacienda explicó a los senadores que esta iniciativa podría ser el factor más importante “para movilizar recursos y cumplir los propósitos del pacto fiscal en los próximos 5 años. En particular, la mejora en el cumplimiento de obligaciones tributarias permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del pacto, con recursos provenientes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con su responsabilidad”.

Los cuestionamientos opositores

Luego fue el turno de los senadores, quienes entregaron su visión al respecto. El primero en tomar la palabra fue Juan Antonio Coloma (UDI), quien cuestionó varios de los principales temas que tiene esta propuesta, entre ellas, la Norma General Antielusión, el secreto bancario y el denunciante anónimo. También planteó la idea de que este proyecto se debe discutir con tiempo.

“Es un proyecto relevante, importante y por ello me sorprende que le hayan puesto suma urgencia, ya que despacharlo en dos sesiones más me parece inviable. Una de las cosas que hacemos en el Senado es estudiar a fondo los temas”, sostuvo Coloma.

En cuanto al contenido de la iniciativa, el senador dijo que “lo que más me preocupa es el cambio en la norma antielusión. Me preocupa, porque este fue el mayor adelanto que se hizo en la reforma de 2014, y se crearon los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA), que era el gran activo para que el SII no fuera juez y parte. Hay un cambio brutal de esa norma”.

A su vez, sobre el secreto bancario argumentó que “me importa mucho la intimidad de las personas. Hoy existe un sistema que funciona bastante bien, que es pedir un alzamiento mediante una orden judicial”. Y en cuanto al denunciante anónimo, apuntó que se debe avanzar en eliminar la recompensa.

La recaudación esperada de este proyecto, de 1,5% del PIB (Producto Interno Bruto), fue otro de los puntos que los senadores de oposición cuestionaron.

“El monto a recaudar con este proyecto se debe ver en detalle, porque tengo un mal recuerdo con la reforma de 2014, que fue una pésima reforma. Uno de los problemas fue que la expectativa de la recaudación no estuvo ni de cerca. Para nosotros el tener claridad de cómo se llega a esa cifra es clave”, señaló Coloma.

A ese planteamiento se sumó el presidente del Senado e integrante de esta comisión, José García (RN), quien puntualizó que se debe dedicar una sesión completa para revisar las estimaciones sobre evasión y elusión. “Todos sabemos las polémicas que generó este informe del SII que determinó que había un 50% de evasión en el impuesto de primera categoría. Eso es una cosa grosera, que no se entiende cómo podemos tener una evasión de esa magnitud. Queremos ver esas estimaciones”, emplazó.

Por su parte, Felipe Kast, senador de Evópoli, también sumó argumentos en esa dirección: “Es un proyecto bastante más grande, ambicioso, que requiere de un mayor trabajo. Ojalá tuviésemos un método de trabajo que nos permita sacar un buen proyecto de ley. Eso requiere la disposición del Ejecutivo para que los equipos técnicos de los senadores puedan trabajar con ustedes, pulir varios de los temas que ustedes han planteado”.

Si bien para Kast es positivo que “la orientación de este proyecto esté en el cumplimiento y no en subir impuestos, por razones de eficiencia y ética”, sus reparos estuvieron puestos en el uso de los recursos. “Es relevante que tengamos un debate más profundo sobre el uso de estos recursos. Pensiones y seguridad ciudadana son importantes, pero también debemos hablar de infancia. Ojalá haya espacio para hablar de aquello”.

En el oficialismo, el presidente de la comisión, Ricardo Lagos Weber (PPD), destacó la apertura que ha tenido el gobierno para discutir este proyecto. “El gobierno hizo un trabajo amplio para tratar de concluir en la propuesta de pacto fiscal, que de manera flexible busca encontrar puntos de encuentro entre los distintos actores”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que este proyecto “no aumenta los tributos, sino que mejora los mecanismos de control y los mecanismos normativos, como el secreto bancario para reducir la evasión y elusión, y avanza en temas normativos”.

Este último punto fue compartido por el senador PC, Daniel Núñez, quien sostuvo que “no estamos discutiendo nuevos impuestos, sino que de cumplir la ley. Tiene un componente ético este proyecto. Para que las instituciones funcionen tienen que ser eficaces y para eso todas tienen que cumplir sus obligaciones. Eso es sumamente relevante”.

La iniciativa, que busca incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB (Producto Interno Bruto) para destinar dichos recursos al incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y a seguridad pública, continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda el próximo martes 23 de abril.