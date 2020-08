Rechazo transversal a proyecto de ley que abre la puerta a un nuevo retiro de fondos previsionales

No concitó mucho ánimo el segundo proyecto para consagrar como derecho el retiro de un 10% de los fondos previsionales, que abre la puerta a un segundo abono a costa de las jubilaciones, presentado por los diputados Karim Bianchi, René Saffirio y Pamela Jiles.

Hoy en la sala de la Cámara de Diputados se dio cuenta del texto, el que fue enviado a la Comisión de Constitución para su análisis.

De hecho, los mismos autores de la primera reforma constitucional con este fin miraron con cautela la propuesta, al recordar que uno de los argumentos era su excepcionalidad, por una sola vez.

“Estamos en la mitad de un proceso, aún no se termina de pagar el 10%, y tenemos que ver bien que pasó con ese retiro. Tenemos que ser responsables, no cerrar puerta a ninguna alternativa, pero no precipitarnos en tomar decisiones apresuradas que quizás deban evaluarse en otra oportunidad”, acotó el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto.

En el mismo tono se pronunció la diputada Alejandra Sepúlveda (FRSV): “Si bien es posible conversar este segundo aporte, primero hay que estudiar y evaluar la reforma constitucional y analizar la situación de personas que ya no tienen fondos como los jóvenes, entonces hay que ver quiénes serían los beneficiados con esta segunda alternativa”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Trabajo, diputada Gael Yeomans (CS) comentó: “antes de que la gente tenga que acudir nuevamente a sus ahorros para sobrevivir, es urgente que el Gobierno escuche y ponga en marcha una renta básica de emergencia”.

Entre los partidos que apoyaron la anterior reforma en la oposición no hubo respaldo.

“El 10% fue una acción excepcional que todos apoyamos, pero difícilmente puede repetirse ya que los fondos siguen siendo para las pensiones. Sin embargo, hay que asumir que hay un grave problema económico a solucionar y que las medidas del gobierno no han sido suficientes. En ese sentido si debemos dar una respuesta, aunque no creo sea la del 10%” manifestó el jefe de bancada de la DC, diputado Daniel Verdessi.

Por su lado, el diputado del PS, Jaime Naranjo recalcó: “me parece delicado que se pretenda usar el fondo de pensiones como si fuera un “cajero automático”. Hicimos una norma excepcional porque estábamos en una situación excepcional, pero de ahí a transformar el fondo de pensiones en un cajero automático para destruir el actual sistema de pensiones me parece una maniobra distractiva”.

Oficialismo

En la otra vereda, también hubo distancia.

“El retiro de un 10% adicional es una mala idea, tres millones de personas ya retiraron todos sus ahorros y, por tanto, ahora no recibirían nada. Lo que corresponde si es que queremos ayudar a las familias que lo están pasando peor, ayudarlos con más transferencias desde el Estado”, acotó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Por el lado de RN, el jefe de bancada, diputado Sebastián Torrealba cerró la puerta, aunque su par del partido, Jorge Durán, que votó a favor la reforma anterior comentó: “Si bien se ha avanzado en el retiro del 10%, muchas personas todavía no lo han solicitado ni retirado todo. En ese contexto cuando también que hay un programa Paso a Paso, creo que es un poco apresurado hablar de retiro 2”.