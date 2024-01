Reforma de pensiones: Ministro Marcel vuelve a descartar que se estén imponiendo posturas en el Congreso

Continúa la tramitación de la reforma previsional en el Congreso. En medio de este escenario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a descartar que el gobierno esté tratando de pasar máquina en la Cámara de Diputados, y dijo que imponer posturas no es una receta para el éxito.

“Uno no va al Congreso a imponer cosas, porque el poder legislativo está en el Congreso Nacional. El Ejecutivo lleva sus propuestas y en el curso de la discusión muchas veces se van llegando a acuerdos, para modificar algunos componentes de esas reformas. Lo raro es verlo como un ejercicio de fuerza, en que o yo impongo lo mío u otros me imponen lo de ellos. No es una receta para el éxito. No creo que sea lo que los chilenos esperan del proceso legislativo”, dijo el secretario de Estado en radio Infinita.

Asimismo se refirió al porcentaje adicional de cotizaciones con cargo al empleador, y afirmó que destinar la totalidad a cuentas individuales no mejorará las pensiones de los actuales jubilados.

“Decir todo a cuentas individuales significa que no habrá mejoras de pensiones para los actuales pensionados, más allá del aumento que pueda tener la PGU. Tampoco va a haber igualación de la situación de hombres y mujeres en el sistema de pensiones”, indicó.

Por otro lado, comentó las diferencias con el informe de tasas de reemplazo que realizó el economista David Bravo.

“El trabajo que hizo David tomó el promedio de ingresos de toda la vida laboral. Estamos halando de 40 años, y en los meses en que no se tuvo ingreso se pone un 0. Eso quiere decir que vamos a tomar como estándar un promedio que incluye los ingresos que tenía cuando tenía 22 años. Los periodos en que alguien se retiró de la fuerza de trabajo. Eso la verdad es que no es un buen estándar para entender el estándar de vida al momento de pensionarse. Esto lo refiere a una metodología de la OCDE”, señaló Marcel.

Y por último, el secretario de Estado descartó una posible candidatura presidencial, luego que Camilo Escalona apostara por él para los comicios de 2025. Marcel dijo estar enfocado en sacar adelante la economía.

“Lo que he dicho en otras oportunidades, es que no soy candidato a nada, y eso para poder cumplir mi tarea es bien importante. En política cuando alguien se ve como candidato a algo cambian las actitudes. La misión que tengo encargada por el presidente y sacar la economía adelante. Dejar atrás este periodo de tanta incertidumbre y volatilidad, y entrar en un sendero de mayor crecimiento, y responder a la ciudadanía en matera social. No gracias, porque me tengo que dedicar a este trabajo”, sostuvo.