Reforma previsional: UDI y RN acudirán a la cita que convocó el gobierno para este viernes

El gobierno está intentando articular un gran acuerdo en la reforma previsional. En este contexto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está convocando a los parlamentarios a una reunión este viernes a las 9.00 horas, tanto del oficialismo como de la oposición.

Tras la votación en particular que se hizo este martes en la Comisión de Trabajo de los primeros artículos del proyecto, Jara dijo que “el viernes vamos a invitar a todos los partidos políticos que forman parte de la Comisión de Trabajo, y también de este Parlamento, a que puedan sumarse a un acuerdo por las pensiones. Vamos a escuchar también las propuestas que los partidos nos quieran hacer”.

Al respecto, ese mismo día la ministra detalló que “la idea es construir un acuerdo que abarque la representación de los parlamentarios en atención a sus partidos políticos; es decir, un acuerdo más amplio que la Comisión Trabajo propiamente tal. ¿Para qué? Para agilizar la discusión y poder sumar voluntades a fin de que podamos mejorar las pensiones muy pronto”.

El presidente de la DC e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, comenta que asistirá a la reunión de este viernes. “A pesar de lo tensa de la sesión del martes, tuvo algo positivo: que se generó este espacio de diálogo al que todos se comprometieron”, puntualiza.

El gobierno tiene claro que una de las razones por las cuales la reforma previsional del expresidente Sebastián Piñera no vio la luz, fue porque consiguió un acuerdo en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, donde las negociaciones fueron totalmente distintas. Es por esto que ya desde hace algún tiempo el Ejecutivo ha estado evaluando la idea de formar una mesa de trabajo transversal, donde estén todos los partidos políticos, y no solo representantes de la Cámara de Diputados.

Eso, al menos por ahora, no es algo que esté totalmente zanjado. Pero el escenario ideal que ve el gobierno es poder lograr un solo gran acuerdo, con senadores, diputados y, en general, con los partidos; para así no tener que negociar en una Cámara primero y en la otra después. En RN comparten dicho diagnóstico y están dispuestos a ser parte de una mesa de ese tipo.

Hasta ahora, desde el gobierno ven que RN han mostrado disposición para dialogar y poder lograr un acuerdo. De hecho, han sostenido reuniones para empezar a ver dónde hay puntos de encuentro. El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo este martes en radio Pauta que “Renovación Nacional va a ser articulador de un gran acuerdo en materia de reforma previsional”.

Tras la cita a la que convocó el gobierno este martes, el primero en reaccionar fue el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien señaló que “la reunión va a ser el día viernes con todos los partidos, incluyendo a las directivas. Se va a hacer una invitación, ojalá asistan los partidos de Chile Vamos y los partidos también del gobierno para poder llegar a un acuerdo y establecer un marco de conversación, porque se ha visto que en la Comisión hoy día la discusión está demasiado trancada, no se avanza con lo suficiente y nosotros tenemos un compromiso con los chilenos de sacar adelante una reforma previsional. Claramente, no nos gusta esta reforma, pero creemos que es importante tener este diálogo para alcanzar acuerdos importantes”. En RN están dispuestos a ir a la cita, aunque había algunas complicaciones de agenda.

En la UDI, en cambio, hasta ahora han sido más reticentes. Este miércoles hubo conversaciones para ver qué camino seguirán a raíz de la propuesta que hizo la ministra Jara. Finalmente, tras un almuerzo que sostuvo la bancada de diputados de la UDI, definieron que acudirán a la cita del viernes.

El diputado Cristian Labbé (UDI) comenta que “vamos con la intención de escuchar, ver cuál es la posición del gobierno en cuanto a la mala conducción de la mesa de la Comisión de Trabajo, porque el diputado Juan Santana (PS) finalmente terminó discutiendo con su propio sector, y ver cuál va a ser el cronograma que va a quedar definido. En segundo lugar, vamos con la intención de hacerle entender a la ministra que la Pensión Garantizada Universal (PGU) es la manera más rápida de poder subir la pensión de todos los actuales jubilados, para después poder discutir sobre la mejora de las pensiones de los futuros pensionados”.

Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, comenta que el gobierno no los ha llamado, pero si es que lo invitan y le calzan los tiempos, señala que podría asistir. “Si no me invitan, no voy a ir”, afirma.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó este miércoles a El Mostrador que “estamos disponibles” para que haya un componente de solidaridad en la cotización adicional de 6%. “El presidente Piñera, por ejemplo, en su proyecto presentó mitad y mitad, nadie discutía que el 6% adicional es necesario, y él proponía 3% y 3%. Esa discusión está abierta, y por supuesto, se puede converger en algo”.