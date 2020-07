Retiro del 10% de las pensiones: AFP evalúan fórmulas para hacer pagos masivos y BancoEstado podría jugar un rol protagónico

Días intensos han vivido las AFP desde la semana pasada, cuando comenzaron a estudiar todo lo que necesitarían hacer para prepararse en caso de que se apruebe el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Uno de los temas más complejos para llevar adelante esta tarea, confidencian, es que la legislación es poco clara, y ha ido cambiando día a día, pero, principalmente, lo que necesitan son los lineamientos específicos que debe fijar el regulador.

De hecho, la Superintendencia de Pensiones está preparando desde hace varios días una norma, y se espera que pueda ponerla en consulta tan pronto como esta semana, lo que ayudaría a la industria a clarificar los pasos a seguir.

De todas maneras, las AFP ya han tenido múltiples reuniones con el regulador y con proveedores, pero también con actores claves con los que necesitarán coordinar temas operativos. Uno de ellos son los bancos, ya que tendrán que hacer transferencias masivas, y entre los mayores riesgos que ven está la suplantación de identidad.

Sin ir más lejos, este miércoles se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), y el desafío operativo fue uno de los temas que abarcó, según revela el acta de la sesión. “Existirían tres hitos de particular intensidad en la interacción entre los afiliados, las AFP e instituciones financieras: (a) solicitud del retiro; (b) transferencia por la AFP de los fondos retirados; (c) conversión a efectivo de parte de los fondos retirados. Esta última instancia se produce debido a que las AFP no pueden pagar el retiro con efectivo en sucursales”, afirma el acta.

Añade que “las alternativas son, transferencias a cuentas bancarias o vales vistas o documentos a cobrar en instituciones financieras. Esto requiere una adecuada coordinación entre el regulador, las administradoras, bancos y otras instituciones financieras, con el objeto de evitar aglomeraciones y molestias del público. Parte importante del esfuerzo de coordinación debe estar orientado a facilitar medios no presenciales para las dos primeras etapas”.

Es por esto que las AFP ya se han estado reuniendo con bancos, porque insisten en que hoy la prioridad es que el proceso de transferencias sea exitoso. Eso sí, reconocen que seguramente habrá errores puntuales debido a que, una industria que no hace pagos -salvo a pensionados- deberá hacer 11 millones de pagos en un breve plazo, lo que califican como “una pesadilla operativa”.

Por ejemplo, este miércoles hubo una reunión con BancoEstado, y las AFP estiman que la estatal puede jugar un rol clave en este proceso, ya que tiene la cuenta bancaria más masiva del país: la CuentaRUT, con la cual sería difícil cometer errores en las transferencias, y disminuye la posibilidad de suplantación de identidad, ya que las AFP tienen el RUT y nombre de cada afiliado, y eso es todo lo que se necesita para concretar el pago.

Preliminarmente, las AFP ven que una de las soluciones que podría existir para poder transferir recursos a quienes no tienen una cuenta bancaria, o para aquellos casos en que las AFP no tienen los datos bancarios de los afiliados, es que la estatal pueda activar las cuentas de estas personas. Esto, considerando que todos los chilenos tienen una CuentaRUT, pero muchos la tienen inactiva, lo que implica que si reciben un pago, éste es rechazado. Además, creen que el ideal sería que la entidad acepte los traspasos incluso en cuentas que estén inactivas para este caso puntual del retiro del 10%.

Pero también hay problemas para implementar algo así, ya que estas personas tendrían que recurrir a sucursales para pedir su tarjeta y poder sacar los fondos en efectivo, tema que justamente se está intentando evitar, por lo que por ahora es solo una fórmula a evaluar. Desde BancoEstado no se quisieron referir a este tema.

Por otro lado, si bien el proyecto permite transferir los recursos a una Cuenta 2, las AFP ven varias complejidades en este proceso y tienen dudas sobre cómo operaría.

Visión del CEF en mercados

En la reunión del CEF de este miércoles, donde asistió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; también se tocaron temas respecto al impacto en mercados.

“Se considera que tanto para efectos de un proceso ordenado de solicitudes, pagos y ajustes de cartera, el plazo de un año consignado en la actual versión del proyecto reduciría los riesgos involucrados. Sin embargo, se advierte que la fijación de un máximo de UF75 por giro podría llevar a que prácticamente el 80% de los fondos se retire durante el primer giro, y por lo tanto, exacerbar los efectos de esta iniciativa en los mercados financieros”, señala el acta de la sesión. También concluyeron que debe haber coordinación para proveer de profundidad a mercados clave para la provisión de liquidez.