Ricardo Mewes espera que el proceso constituyente llegue a su fin independiente del resultado del plebiscito

En la cumbre APEC, el presidente Gabriel Boric, dijo que sea cual sea el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, el proceso se acaba este año. Ante estas palabras, el timonel de la CPC, Ricardo Mewes, dijo que espera que sea así, independiente de si gana el “A favor” o el “En contra”, ya que el país requiere recuperar la certeza jurídica.

“El presidente tiene esa intención. Nuestra gran preocupación es que tiene una coalición de gobierno, y parte de esa coalición no tiene la misma mirada que el. Ojalá esto sea cual sea el resultado se cierre, y se genere lo que venimos poniendo sobre la mesa que es la certeza jurídica que debiera generarse cuando termine este proceso, nos permita a las empresas volver a invertir y hacer que el país crezca”, dijo Mewes en radio Pauta.

Por otro lado, volvió a referirse a la filtración de audios que involucran a Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, y reiteró que los hechos denunciados son delitos graves.

“Si no somos cuidados, si no reforzamos, si vemos que no hay sanciones claramente vamos a haber retrocedido, en todo lo que el país requiere para evitar estos graves delitos que son los denunciados”, indicó.

Este jueves, el OS-7 de Carabineros allanó las oficinas de Luis Hermosilla, en búsqueda de pruebas que lo vinculen a un eventual pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF. Este miércoles fue allanada la casa de Daniel Sauer, y prestó declaraciones en calidad de imputada Leonarda Villalobos.