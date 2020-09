Sichel por efecto económico del plebiscito: “La verdadera incertidumbre que tenemos como banco es por esta especie de populismo legislativo"

El presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, no advirtió ningún efecto negativo que pudiera generar el proceso del plebiscito para una nueva constitución en el desafío de la reactivación económica. Al contrario, lo vio como algo positivo.

“No tener un proceso constitucional generaría probablemente mayor incertidumbres”, dijo el extitular de Corfo ante el contexto de crisis que se vivió en el país durante el estallido social.

Sin embargo, Sichel sí alertó que distintos proyectos de ley que hoy se están discutiendo en el Congreso estarían generando incertidumbre y afectando la capacidad de que la actividad económica del país se recupere más rápido de lo presupuestado.

“La verdadera incertidumbre que tenemos como banco es por esta especie de populismo legislativo que vuelve loco a los mercados y a las políticas de riesgo”, dijo el exministro en medio de los ciclos de diálogos llamado “Hoja de ruta: recuperación y constitución” y que es organizado por La Tercera y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

En esa línea, el presidente de la entidad bancaria estatal comentó que “hay entre 15 y 20 proyectos que van avanzando, como el segundo del retiro del 10%, que generan incertidumbre en la toma de decisiones, incluso para la reactivación de un banco público como en el que estoy yo”, agregó.

Ante este escenario, Sichel llamó a los parlamentarios a tener responsabilidad a la hora de legislar. “El proceso constitucional no me da miedo, al contrario, creo que es una oportunidad, pero el proceso legislativo, dado en lo que estamos y con el periodo electoral como el que viene, con cinco elecciones, puede ser un verdadero riesgo finalmente para la reactivación. Porque le pone incertidumbre a la toma de decisiones, no solo en las políticas públicas, sino que probablemente a la toma de decisiones de inversión, a las políticas de riesgos bancarias y a la inversión regional”.