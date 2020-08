Líder de los empresarios se inclina por no postergar el plebiscito: “Genera más inseguridad” en decisiones de inversión

Hace 2 horas

23 de Julio 2020 Entrevista a Juan Sutil, Presidente de Camara de la Produccion y del Comercio CPC. Foto : Andres Perez

No obstante, deslizó que no habría otra opción que postergar la consulta si hubiese un rebrote o una condición sanitaria que hace inviable el plebiscito. “Por supuesto que creo que no hay que poner en riesgo a nadie”, sostuvo.