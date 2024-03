Siderúrgica Huachipato: Ministro de Economía se reunirá este martes con las mineras

Luego que la Siderúrgica de Huachipato anunció una paralización indefinida, el tema sigue generando reacciones. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró que están buscando soluciones, para intentar revertir el cierre de las operaciones. Además, indicó que por distintas razones es una empresa estratégica.

“Lo que me refiero es que que yo diría dos o tres elementos centrales de esta empresa. Este es un país minero, y el acero en particular a partir de las bolas para la molienda es estratégico para la minería. Después está el elemento del empleo. Es una empresa que da muchos empleos y de calidad, y que además está muy encadenada productivamente en la Región del Biobío. Es razonable decir que es una empresa estratégica para el país”, sostuvo Grau en T13 Radio.

Y agregó que “lo que hay que hacer es buscar en conjunto con la empresa una salida que le de continuidad. En eso estamos. He hablado suficiente que estamos hablando con la empresa. Para decirlo en simple, para que Huachipato sea viable en términos económicos, una de las cosas que tiene que suceder es que Huachipato tiene que vender en mayor proporción a las mineras. Es un hecho de la causa. La estrategia ha sido lograr ello a través de las sobretasas. También eso se puede conseguir a través de acuerdos directos. Hay un actor relevante que son las mineras, a las cuales no les es indiferente el cierre de Huachipato”.

Luego precisó que se reunirán con las mineras, para tratar el tema de Huachipato.

“Es un diálogo que se tiene que realizar, y yo me junto mañana con las mineras. Tenemos que hacer un esfuerzo de mucho diálogo, de buscar todas las alternativas posibles”, indicó.

Por otro lado, el secretario de Estado sostuvo que hay una serie de alternativas para viabilizar la empresa, pero descartó un subsidio permanente.

“Hay distintos instrumentos que tiene el Estado. Si es un subsidio permanente no se va a hacer para ninguna empresa en el país. No por mala voluntad, sino que no es viable. No me quisiera adelantar a toda la amplia gama de soluciones para trabajar en un contexto de este tipo. Nos toca tratar encontrar una solución para esta empresa”, señaló.

En cuanto al proyecto que busca aplicar un arancel de 50% al acero chino, dijo que esta iniciativa no es compatible con los tratados comerciales.

“Lo que puedo decir es que el proyecto a diferencia de lo que se hace en la comisión no es compatible con los tratados comerciales. Los parlamentarios de la zona están muy preocupados, y se busca canalizar de una forma que pueda revertir la situación. No lo veo como que estemos en veredas opuestas. El gobierno busca una solución que sea viable”, explicó.