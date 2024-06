Sistema frontal: Presidente de la SNA afirma que no habrían alza en los precios

El presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA) y ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, calificó el sistema frontal que afecta a varias regiones del país actualmente como una buena noticia ante las seguía que afecta a Chile desde hace 15 años, pero también manifestando su preocupación por los damnificados.

“Hoy día solidarizamos con los damnificados, pero es una buena noticia para recargar los acuíferos, recuperar los rendimientos de los pozos profundos y tener una mayor disponibilidad de agua después de 15 años de una sequía muy importante”, expresó Walker.

Según el Ministerio de Agricultura, Esteban Valenzuela, hasta el momento han contabilizado más de 1.000 agricultores afectados ante las abundantes lluvias sólo en la Región del Biobío. Sin embargo, desde la SNA aseguran que no hay una gran afectación en la producción de hortalizas, paltas y naranjas (que se encuentran actualmente en cosecha).

“No creemos que hayan aumento de precios. Los precios están estables, competitivos. Tenemos una infraestructura vial que están funcionando (...) No hemos visto mayores efectos, por lo que no debiéramos tener un mayor efecto en los precios. Siempre preocuparse de que no existan los especuladores que muchas veces entran en estas situaciones a distorsionar los precios de la realidad. Habiendo oferta de productos no debería haber efectos en los precios”, advirtió el ex ministro.

La preocupación del gremio en materia de Agricultura por las lluvias se enfoca en la infraestructura hídrica, tanto extrapredial como intrapredial, que fue lo que generó daños de US$1.500 millones durante le año pasado según las estimaciones de Walker, expresando también que se han invertido muchos recursos en recuperar los cursos de los ríos, las bocatomas, la telemetría, los marcos partidores, y los canales que se derrumbaron.

En ese sentido, el presidente de la asociación dijo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el sistema frontal. “Desgraciadamente la isoterma está muy alta, están anunciadas lluvias en la alta cordillera muy concentrada. El año pasado se hizo un gran trabajo de recuperar los cursos de los ríos y esperamos que todo eso minimice los riesgos que podamos tener este año”, sostuvo.

Y agregó que “hay que seguir evaluándolo, monitoreándolo, para eso es fundamental la coordinación que estamos teniendo con el Ministerio de Agricultura, porque la temporada está a la vuelta de la esquina. Ya en septiembre tenemos las primeras producciones y si hubiera algún daño hay que reconstruir la infraestructura hídrica del país”.

Adicionalmente, Walker, en la versión XVIII de su seminario “¿Cómo viene la temporada 2024–2025?”, hizo un llamado a hacer una alianza público privada para recuperar la infraestructura hídrica, además de solicitar ir en ayuda de los damnificados a través de ayuda financiera, con créditos de emergencia con buenas tasas a largo plazo.

La SNA anunció que está realizando una campaña por su parte para poder ayudar con maquinaria a los agricultores damnificados, y que las escuelas agrícolas de la sociedad servirán como centros de acopio.