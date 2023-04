Sonami dice que la carga tributaria para la minería no debe superar el 44% y pide acelerar la política del litio

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) apuntó que están abiertos a que el proyecto de royalty minero genere una carga máxima tributaria de hasta 44% a la industria frente a la de 48% que busca lograr el gobierno del Presidente Gabriel Boric en el marco de la reforma tributaria. El gremio minero dijo aceptar ese porcentaje más allá que países como Canadá, Australia y Perú tengan un cobro impositivo de este tipo en torno a un máximo del 41,5%.

“Esta cifra ya estaría por sobre los países competidores. Entonces damos un paso y el sector reconoce que hay espacio para poder hacer llegar más recursos y atender la agenda social que se ha planteado por parte del gobierno, nosotros queremos hacernos parte de eso. Pero esto no a costa de destruir operaciones que tienen menores márgenes”, dijo el presidente subrogante de la Sonami, Cristián Argandoña, en entrevista con Radio Duna.

Desde el gremio de la minería explican que sus reparos a la propuesta del Ejecutivo en materia de royalty minero van en que es una carga tributaria superior a lo que tienen otros países con el que el sector privado se compara. En ese sentido, Sonami estima que la ley propuesta podría generar la salida de inversionistas mineros en Chile o que estos decidan invertir en otros países.

Además, Argandoña criticó la iniciativa del gobierno en base a que a las operaciones de la minería se le sumaría una nueva carga en medio de un aumento en sus costos de operación que han tenido durante el último tiempo.

Otro de los reparos de la Sonami al debate tributario fue el largo tiempo que se lleva discutiendo este tipo de tema, y también apuntó al impuesto ad valorem.

“Es un impuesto que no nos gusta su diseño, porque va contra los ingresos y no a los márgenes que generan las operaciones. Por lo tanto, ahí no se distingue si usted es más o menos eficiente o tiene menores y mayores costos, le pega directamente al ingreso (...) Pero ya es un tema que, dentro de todo lo que es la discusión, que estamos dispuesto asumirlo, pero la carga tributaria es la importante”, agregó.

Por otro lado, el presidente de la Sonami llamó al gobierno a acelerar la presentación y puesta en marcha de la política nacional del litio: “Es fundamental la rapidez y celeridad con que se defina este tema. Nosotros estamos perdiendo y dejando pasar oportunidades que no van a estar presentes para siempre en el mundo”.

Argandoña resaltó la necesidad de impulsar la industria del llamado oro blanco en la base que se le considera como una de las materias primas claves para lograr la transición energética que debe hacer el mundo para revertir el avance del calentamiento global.

“El mundo nos está diciendo que va a aumentar el consumo del litio y el cobre. Entonces no sé qué estamos esperando, esa es una venta que se puede cerrar”, alertó.

El presidente de la Sonami también dijo que el sector privado sí debe tener participación en esta industria del litio, en línea con lo que ha señalado el gobierno.