Spotify espera llegar a $ 100 mil millones en ingresos en 10 años

Spotify dijo el miércoles que espera alcanzar unos ingresos de US$ 100.000 millones de dólares anuales en los próximos diez años y prometió unos elevados márgenes de beneficio gracias a su costosa expansión en podcasts y audiolibros.

La compañía de streaming de audio organizó su primer día de inversores desde que salió a bolsa en 2018, con la esperanza de avivar el entusiasmo de Wall Street a pesar de la desaceleración de la economía mundial.

Para alcanzar su ambicioso objetivo, Spotify tendría que hacer que sus ingresos se multiplicaran casi por 10 a partir de los ingresos de 2021, que fueron de US$ 11.400 millones, y el consejero delegado, Daniel Ek, también pronosticó que los márgenes brutos saltarían al 40% y el margen operativo al 20% en el mismo tiempo.

“Spotify planteará estos objetivos bastante audaces y vamos a por ellos porque así es como vemos el mundo y vamos a invertir en ello”, dijo Ek.

Las acciones de la compañía subieron un 6,5% este miércoles después de perder un 53% de su valor de mercado en lo que va de 2022, peor que la caída del 24% del índice sectorial de servicios de comunicación S&P 500, que incluye a Spotify y a otras empresas de medios de comunicación y redes sociales.

Ek comenzó la presentación de casi cuatro horas a los inversores tratando de reajustar la percepción de Wall Street sobre la compañía, diciendo que algunos pueden pensar que “somos un mal negocio o, al menos, un negocio con malos márgenes para el futuro previsible”.

Una de las razones para no alcanzar sus objetivos a largo plazo fue su agresivo gasto para construir sus plataformas de podcasts y audiolibros. Aunque Ek dijo que sus inversiones ya están rindiendo “mejor de lo que probablemente se espera”, con unos márgenes brutos del 28,5%, muy cerca de alcanzar el objetivo de la empresa a largo plazo del 30%-35%.

La directora de contenidos de Spotify, Dawn Ostroff, dijo que la empresa ha destinado más de US$ 1.000 millones al podcasting, y espera que los ingresos por podcast aumenten materialmente este año respecto a los US$ 215 millones que obtuvo el año pasado. Dijo que la empresa todavía estaba en modo de inversión, pero que cree que el podcasting es una oportunidad de US$ 20.000 millones.

Ek espera que el negocio de los podcasts tenga el potencial de generar márgenes de entre el 40% y el 50% y que los audiolibros tengan también márgenes superiores al 40%. No especificó cuánto tiempo tardará la empresa en alcanzar esas cifras.