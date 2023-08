Superintendente afirma que estarán observando decisión de tres isapres de suspender venta de planes

Las isapres Banmédica, Vida Tres y Consalud decidieron suspender la venta de planes de salud, tras el fallo de la Corte Suprema por la prima GES. El Superintendente de Salud, Víctor Torres, indicó que es una decisión comercial de las aseguradores e indicó que estarán monitoreando la situación.

“Esta decisión que es una decisión comercial de Banmédica y Vida Tres es parte de las decisiones comerciales, igual que la otra isapre que usted menciona. Vamos a estar observando esta situación y tenemos un plazo de un mes, para realizar las consultas pertinentes si es que no ha habido una decisión distinta, y evitar que esto pueda generar un efecto distinto al que puedan estar buscando estas isapres”, dijo Torres.

Por otro lado, dijo que se han reunido con las isapres para abordar el último fallo.

“Hemos tenido la oportunidad en las horas recién pasada de reunirnos con cada una de las isapres, y evidentemente estamos viendo cuales son los elementos más relevantes para que en el contexto global se puedan ir incorporando o conversando a propósito de la ley corta que mencionaba la ministra. Con esta intención de diálogo para poder garantizarle a las personas del sistema privado la continuidad en sus atenciones y la continuidad en la cobertura”, indicó.

Y comentó sobre el efecto que este fallo pueda tener las isapres.

“Es importante recalcar que es distinto el efecto que puede tener una devolución masiva en términos generales que esta sea resulta del punto de vista particular, como se resuelve por la vía arbitral habitualmente, puesto que no tiene un impacto sobre la provisión que que requeriría una eventual deuda. No pone en riesgo inmediato al menos los indicadores de patrimonio y otros que tenemos que ir observando desde el punto de vista de la insolvencia”, recalcó.

Y en cuánto al monto que deberían devolver a los usuarios, dijo que “los cálculos que alguien puede haber proyectado es probable que se haya hecho en virtud de trascendidos. Nosotros como autoridades esperamos claramente y de manera prudente lo que iba a decir el fallo. Frente a eso no podría decirle que sea efectiva esa cifra que se ha dado de US$500 o US$700 millones. No es un tema que pudiéramos ratificar porque no se ha hecho un cálculo que permita dar una cifra determinada, y no sería responsable aventurarnos en una cifra que podría ser harto menor que eso.

Por último, señaló que “Nosotros entendemos que esto no es una materia que regule la Superintendencia. Hay un fallo de la Corte. Entendemos que desde ejecutoriada la sentencia, inmediatamente estas debieran verse el efecto, no obstante hay una cuestión administrativa que considerar. Cualquier modificación a los valores que se cobran requiere ser notificadas a las personas que cotizan. Entendemos que las isapres que han sido notificadas debieran implementar lo antes posible esta rebaja. No todas tienen aun sentencia”

La Corte Suprema anuló la última alza del precio GES de las isapres y dejó en manos de la Superintendencia de Salud las eventuales devoluciones de dinero a los afiliados.