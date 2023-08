Indicación al proyecto de pensiones sólo contemplará destino del 2% de cotización y reorganización de la industria

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, adelantó este viernes el contenido de la indicación sustitutiva que el gobierno presentará al proyecto de reforma previsional con el objeto de cumplir la meta autoimpueta de despachar la iniciativa desde la Cámara de Diputados antes del feriado de Fiestas Patrias, la que sólo contempla dos aspectos: el destino del 2% de cotización adicional y la reorganización de la industria.

“Nosotros tenemos claridad de que en nuestro país hay que abordar muchos aspectos del sistema previsional, por ejemplo, la cobranza de las cotizaciones adeudadas que muchos trabajadores lo han vivido en carne propia y ustedes saben lo difícil que es recuperarlas una vez que los empleadores se las han retenido y por distintas circunstancias no las han enterado, ni en tiempo, ni en forma, sin embargo, el Presidente (Gabriel Boric) ha determinado que el proyecto de ley de reforma a las pensiones tenga ahora una modificación que permita que avance más rápido en el Congreso”, dijo Jara.

Al respecto precisó que “vamos a ingresar una indicación en los próximos días a fin de plantearle a la Cámara de Diputados y Diputadas, en particular dos temas: el primero de ellos es la creación del seguro social, como ustedes saben originalmente el gobierno presentó un seguro social de un 6%, distintas opiniones de los parlamentarios han señalado no estar de acuerdo con que fueran cuentas nocionales, nos han hecho también ver, porque como ha dicho el Presidente, esto no se trata de darse gustitos personales, sino que todos tenemos que ceder y vamos a ingresar una indicacion que va a tener un 2% para capitalización individual y un 4% para seguro social”.

Agregó que de igual forma se va a entregar una garantía de 1 UF por cada diez años cotizados y además se va a plantear eliminar la discriminación entre hombres y mujeres que se producen con motivo de las tablas de expectativas de vida.

El segundo contenido de la indicación tiene que ver con la división de la industria. Sobre este tema Jara explicó que “nosotros tenemos un compromiso en nuestro país y es que mejoren las pensiones y mejore el ahorro de los cotizantes y lo que buscamos es que con una reorganizacion industrial, donde ya no hayan más AFP, donde hayan inversores privados y un inversor público, todo esto que hoy día se transfiere como ganancia para unos pocos, que son los dueños del negocio de las AFP, beneficie a los propios afiliados y cotizantes a través de la disminucion de comisiones”.

La indicación será ingresada a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados donde el proyecto se está votando en particular, aunque no podrá ser vista por la instancia en los próximos días, dado que la próxima semana es distrital.