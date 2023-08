Suprema deja sin efecto el alza del precio GES que hicieron las isapres y ordena volver al cobro anterior

Finalmente llegó de manera oficial el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre el último gran frente judicial que quedaba pendiente por resolver en la justicia sobre la industria de isapres. Se trata del ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES), el que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las Cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.

El proceso que ahora se judicializó es por el precio que fijaron las isapres en octubre del año pasado para el trienio 2022-2024, donde la industria registró un promedio de cobro de 1,05 UF (unos $36 mil) en prima GES mensual, esto es el equivalente a 12,6 UF anuales, y representó un alza de 48,7% con respecto al proceso anterior (0,7 UF promedio mensual).

En concreto, este jueves el máximo tribunal publicó los fallos sobre el asunto, donde definió que en este proceso que inició en octubre del año pasado y que rige para el trienio 2022-2024, las isapres no pueden subir el precio GES que tenían establecido previamente, por lo que deberán volver a cobrar lo que habían fijado en el periodo anterior (2019 – 2022).

En todo caso, la Suprema también definió que aquellas isapres que tenían un cobro inferior a 7,2 UF anuales en el precio GES del trienio 2019 – 2022, ahora podrán ajustar el valor hasta ese monto. Ese es, por ejemplo, el caso de Consalud.

Esto, porque el máximo tribunal consideró el “Informe Final del Estudio de Verificación del Costo Esperado Individual Promedio por Beneficiario del Conjunto Priorizado de Problemas de Salud con Garantías Explícitas 2021″, elaborado por Instituto de Administración de Salud dependiente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el cual arrojó que el costo esperado individual promedio por beneficiario para las isapre en el trienio 2022-2024 por concepto del GES, sería en promedio de 7,22567 UF anuales.

Bajo este escenario, la Suprema definió dejar “sin efecto el alza de precio por concepto de prima GES” que habían hecho anteriormente las isapres, lo cual aplica sobre la totalidad de la cartera de afiliados, y no solo para quienes recurrieron a la justicia. También definieron “que no se condena en costas a la recurrida, por no haber sido totalmente vencida”.

Respecto de las eventuales devoluciones, el máximo tribunal dejó todo en manos de la Superintendencia de Salud. “Respecto a las sumas que han sido cobradas por la isapre a todos sus afiliados por concepto de prima GES desde octubre de 2022, que sobrepasan el margen determinado por medio de esta sentencia, será el órgano fiscalizador quien, en cada caso, resolverá lo que en derecho corresponda”, señala la sentencia.