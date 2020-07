Trabajadores de Chile… ¡Atentos!, que no nos engañen

Trabajadores, ustedes que se sienten representados por la CUT, por la Anef, por sindicatos de izquierda o de derecha. Ustedes trabajadores, los que no se sienten representados por nadie. Ustedes trabajadores, que se levantan cada mañana incansablemente, y que no importa el tamaño del sueldo, han estado obligados por casi 40 años a depositar el 10% de su sueldo en una cuenta de capitalización para pensiones, atentos a lo que está pasando, que no los engañen.

El jueves recién pasado se aprobó en el Congreso un cambio constitucional que permite que los trabajadores de Chile retiren hasta el 10% de sus fondos de pensiones ahorrados en sus cuentas de capitalización individual.

Pero más importante que la noticia que vamos a poder retirar el 10% de nuestros ahorros para enfrentar la crisis, es que gran parte de los políticos, aquellos que nosotros escogimos con nuestros votos, aquellos a quienes pagamos un muy jugoso sueldo todos los meses, nos han ocultado la verdad.

Sí, mis queridos trabajadores, nos mintieron y nos siguen mintiendo; y lo han hecho en forma permanente y a nuestra vista y paciencia.

Déjenme explicitarles solo algunas de las flagrantes mentiras que esta nueva ley ha dejado al descubierto.

Nos dijeron que no se podían hacer cambios a la Constitución, y que la Constitución actual los tenía atados de manos, y que entonces la única forma de hacer cambios era una asamblea constituyente. Trabajadores de Chile, los mismos que nos convencieron que para cambiar la Constitución era necesaria una asamblea constituyente, acaban de realizar una cambio dramático a la Constitución, tan dramático que lo han llamado un hito nacional; y se realizó sin necesidad de plebiscito, sin necesidad de asamblea constituyente, y sin necesidad de pagarle a una sarta de políticos que sin trabajarle un día a nadie, quieren sacar un jugoso sueldo adicional a fin de mes a nuestra costa.

Nos dijeron que las AFP nos habían robado nuestros ahorros y nos convencieron que nunca íbamos a volver a ver ese 10% que ahorramos todos los meses; y resulta que ahora somos testigos que nuestros fondos están allí, y que no somos nosotros, ni son las AFP quienes determinan si podemos utilizarlos, sino que son los mismos políticos los que deciden si podemos o no utilizarlos.

Y lo tercero y más importante, nos dijeron que este cambio constitucional era solo para enfrentar la pandemia y sus efectos sobre los ingresos de nosotros, los trabajadores. Pero cuando tocó votar que nuestros ahorros, esos que llevamos casi 40 años guardando con esfuerzo cada mes, no fueran expropiables, se negaron a hacerlo. Con eso demostraron que ellos no buscan el bienestar de los trabajadores, ni el bienestar de los chilenos, ni siquiera les importa quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque ningún rico tiene sus ahorros en los fondos de pensiones. Ellos quieren quedarse con NUESTROS ahorros, y quieren jubilarse de sus grandes y jugosos sueldos, con nuestros ahorros.

Trabajadores de Chile, no nos dejemos engañar, la mayor parte de los políticos que nosotros elegimos, solo vela por sus propios intereses económicos y ello implica pasar por sobre los nuestros.

*La autora es economista Jefe de Dominus Capital