Las cuentas de LinkedIn de los tres fundadores de Cornershop suman 8 años y algunos meses de ligazón con la empresa de su creación. Daniel Undurraga Deves suma 8 años y 4 meses, figura en Miami y se presenta como CTO de Cornershop, by Uber. Juan Pablo Cuevas Dauvin reporta 8 años y dos meses y aparece como Ops (en alusión a operaciones) de Cornershop. El tercer socio, el sueco Oskar Hugo Hjertonsson, contabiliza 8 años y cinco meses y en la red social se presenta como CEO de la aplicación. Pero esas cuentas no están actualizadas.

Es el caso de Juan Pablo Cuevas, quien dejó la compañía en marzo. Las razones no trascendieron, aunque la salida ocurrió antes del último gran ajuste de Cornershop: hace una semana, la empresa redujo su dotación en un 11% y despidió a 250 personas. Cuevas ya se había ido en marzo, como confirmaron desde Uber a Pulso.

Los tres socios originales crearon la empresa en 2015 y traspasaron el control de la compañía cinco años después, a Uber Technologies. Hjertonsson es Global Head of New Verticals de Uber y Undurraga es Chief Technology Officer (CTO) de New Verticals de Uber.

26/09/2018 ENTREVISTA A LOS FUNDADORES DE CORNERSHOP. EN LA FOTO, (IZQ - DER) JUAN PABLO CUEVAS, DANIEL UNDURRAGA Y OSKAR HJERTONSSON Foto: Mario Téllez / La Tercera APLICACION - APP - SERVICIOS - SOFTWARE- CREADORES - ENTREVISTA - RETRATO - NEGOCIOS

Los tres constituyeron el 13 de enero de 2015 la sociedad inicial en Chile: Delivery Technologies. En mayo de ese año lanzaron una aplicación para la compra en línea y entrega a domicilio de productos on demand en Appstore y en junio en GooglePlay. La aplicación unía a consumidores con shopper. El servicio fue un éxito: en un año, a diciembre de 2016, creció 202%, al año siguiente lo hizo 301% y en 2018, 333%. En 2018 más del 40% de las ventas de supermercados on line en Chile se realizaban vía Cornershop. Y Walmart se fijó en la empresa. La intentó comprar, pero la operación se frustró.Y apareció Uber, la plataforma internacional de intermediación para el transporte de personas. Y acordó la compra de Cornershop, empresa constituida entonces en Delaware, la que ya estaba en Chile, Canadá, México y Perú y se aprestaba a entrar a Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Los tres fundadores tenían aún un pie, formal, en Chile, el país de sus orígenes. Al menos hasta el año pasado los tres eran los directores de Delivery Technologies SpA. Pero en agosto, Juan PabloCuevas dejó formalmente la gerencia general de Chile y asumió Andrea Valin, quien en los hechos dirigía Cornershop en el país desde 2020.

Un premio de US$ 200 millones

El ingreso de Uber a Cornershop comenzó en 2019 y concluyó en 2021, cuando la tecnológica creada en San Francisco alcanzó el 100%. La secuencia fue así.

Primero, Uber aportó US$ 50 millones a través de un aumento de capital y se quedó con el 7,14% de la empresa. En 2021 subió al 51% de la empresa mediante un pago de US$ 459 millones en una combinación de efectivo y acciones. La firma se acercó así a una valorización de US$ 1.000 millones y se convirtió en el primer unicornio chileno.

La última etapa ocurrió en 2021. En junio de ese año se anunció la compra del 47% que Uber aún no tenía en Cornershop para llegar al 100% de la propiedad. El pago esta vez fue solo en acciones. Cuando se anunció, en junio, la operación fue valorizada en US$ 1.300 millones. Pero la transacción se perfeccionó en agosto, lapso durante el cual el precio de los casi 30 millones de acciones comprometidas cayó desde los casi US$ 50 por título a cerca de US$ 40. Uber finalmente detalló en sus balances que el costo de la operación de 2021 tuvo un costo final de US$ 967 millones, basado en el precio de las acciones en la fecha de cierre.

Pero en esa operación quedó un saldo. Son 4,6 millones de acciones de Uber emitidas para determinados empleados de Cornershop que fueron valoradas en US$ 202 millones. El último reporte anual de Uber, del ejercicio 2022, precisa las fechas. “Estas acciones están restringidas y supeditadas a que los empleados sigan trabajando en la empresa combinada durante tres años, a partir de agosto de 2021″, dice Uber. Las acciones se consideran una compensación por los servicios prestados tras la fusión e incluye a los tres socios fundadores. El año pasado el precio de las acciones de Uber cayó a un mínimo de US$ 21, se ha recuperado y esta semana bordeaba los US$ 38.

Uber declinó precisar el número de ejecutivos que estaba incluido en el plan de retención de 2021. Tampoco respondieron los fundadores de la aplicación chilena que encandiló a Uber hace ya varios años.