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    XTB estima que el precio de las bencinas subirán hasta $ 37 esta semana

    El precio del petróleo Brent y WTI ha subido en torno a 4% en el último mes.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    Los precios de los combustibles volverían a subir esta semana. En medio de las amenazas y anuncios cruzados entre Estados Unidos e Irán por el conflicto en Medio Oriente y el control del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo cayeron en torno a 1% la semana pasada.

    Sin embargo, tanto el crudo Brent, de referencia para Chile, como el WTI que se transa en Nueva York acumulan alzas en torno a 4% en el último mes, lo que respalda las proyecciones de que la ENAP anunciará un nuevo aumento en el precio locales de los combustibles

    En ese contexto, la plataforma de inversiones XTB proyectó que el precio de la bencina de 93 octanos podría registrar un alza de entre $32 y $37 por litro, mientras que la bencina de 97 octanos subiría entre $32 y $38 por litro. En el caso del diésel, la app de inversiones calculó un incremento de entre $30 y $35 por litro.

    “La presión continúa asociada principalmente al nivel de los precios internacionales de los combustibles, aunque la evolución reciente del peso chileno ayuda a moderar parcialmente el impacto. El ajuste definitivo dependerá del cálculo del Mepco y de las condiciones de mercado consideradas al cierre del periodo de referencia”, dijo Emanoelle Santos, analista de XTB.

    En efecto, de acuerdo a los registros de Tradingview, el dólar acumula una caída de 1,38% en un mes y ronda los $ 917.

    De acuerdo al sitio “bencinas en línea”, el precio promedio de la bencina de 93 octanos en Chile se ubica en $ 1.447, mientras que la de 95 y 97 octanos llega a $ 1.485 y $ 1.517, respectivamente.

    El precio del diésel, en tanto, promedia $ 1.082 y XTB espera que suba entre $ 30 y $ 35 por litro.

    Más sobre:PetróleoBencinasMepcoDiésel

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