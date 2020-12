Araucanía espera arribo de medio millón de personas para el eclipse ante creciente temor de autoridades locales

Un eclipse solar total, una semana antes de que comience oficialmente el verano, y en el sur de Chile, parece un escenario perfecto. Y si es en Pucón, con el lago y volcán Villarrica, aún mejor.

Pero lamentablemente, el evento astronómico, al menos en la previa, se ha visto empañado por el actor principal del último año, el coronavirus. La pandemia ha generado un escenario de incertidumbre y conflicto entre autoridades regionales, sanitarias, gremios de turismo, locatarios y los propios turistas.

A pesar del escenario poco claro, los arriendos en la zona, especialmente en Pucón, han ido al alza, tanto en demanda como en oferta. La locura por el eclipse es total. Considerando el período desde octubre a la fecha, Yapo.cl en su portal de arriendo de propiedades, registra un incremento de 400% en el número de los arriendos. Esta cifra aumentó considerablemente en los últimos días, ya que hasta el 22 de noviembre era de 255%.

Las situación sanitaria ha condicionado el desarrollo del evento astronómico y la autoridad reconoce la complejidad. Entre declaraciones cruzadas e incluso contradicciones, el escenario final aún no está definido. En septiembre existía molestia porque el Gobierno realizó un llamado a no asistir al eclipse, y ahora son las mismas comunas de la zona sur del país, las que piden que la gente no viaje.

Carlos Barra, alcalde de Pucón, hombre que conoce la zona, y que ha sido alcalde por más de 25 años, es de alguna manera “el dueño de casa” del evento. “Esta situación es día a día, porque uno no sabe como va a ser el tema de casos activos o nuevos, entonces nadie puede dictar una norma rígida porque no sabemos. Todavía no sabemos cómo llegamos al día 14″.

Municipalidad de Pucón.

Aunque cueste creerlo, ya que Pucón y la zona lacustre viven en un 98% del turismo, la postura del alcalde con respecto a la asistencia masiva de personas al eclipse es no asistir a la zona. Hay que cuidar el verano, se justifica.

Misma postura del titular de Salud, Enrique Paris y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Ambos establecieron que la zona sur del país es de riesgo, debido a posibles aglomeraciones.

Barra señala que la clave de todas maneras es el autocuidado, “ninguna ordenanza o decreto va a ser eficaz si esto no se cumple. El eclipse hay que verlo desde la casa, no en playas o plazas”.

Pucón actualmente ya registra más personas en sus calles, y eventualmente seguirán llegando con el correr de los días. Si bien se ha señalado que podrían llegar solo 20 mil personas, informes locales estiman que la cifra podría ser superior a 500.000 visitantes.

El alcalde de Pucón establece que “lo ideal hubiera sido que el eclipse se desarrollara en marzo, para alargar la actividad económica. Ahora nos complica porque nos encontró en pandemia, y esto cambió absolutamente el plan”.

El intendente de la Región de la Araucanía, Víctor Manoli, señaló el martes a Qué Pasa que la pandemia, “los obligó a tomar medidas para ir en resguardo de la salud de las personas, “que es nuestra principal prioridad”.

Todavía no hay confirmación con respecto a las medidas sanitarias para el evento astronómico, “hicimos una propuesta para que el cordón sanitario sea a partir del sábado a las 23.59 de la noche. Eso pretendemos y ojalá el Gobierno adopte esa medida, además del pasaporte sanitario”, añade Barra.

Manoli advierte que “las camas críticas en la región están absolutamente colapsadas, se están haciendo evacuaciones para poder mantener disponibilidad en algún minuto. Pero también hay aviones y helicópteros ambulancia para evacuación aérea, y tendremos en distintos puntos de la región”.

La relevancia de Pucón para Chile y el mundo es increíblemente potente, “vamos a tener una transmisión de científicos de la Nasa (en las faldas del volcán) que ya están instalados en Pucón y con un convenio con la Universidad Católica. Tendrá un efecto muy grande en la parte científica”.

El tema de la pandemia supera incluso a una erupción volcánica, reconoce Barra. “Esta dura tres o cuatro horas y nos reponemos. Pero la pandemia ha sido demasiado larga. Teníamos tantas esperanzas que el eclipse sería el puntapié inicial de la temporada turística y ha sido una piedra en el zapato”, lamenta el edil.

Sur del país: alza en el número de contagios

El equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la U. de Chile, la U. Católica y la U. de Concepción, presentó su informe número 17 con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia en el país.

Este último destaca negativamente las regiones de Ñuble al sur, especialmente La Araucanía, Los Ríos y Magallanes con valores superiores a 9% en la última semana. “Magallanes se mantiene como la región con mayor carga (74,3), seguida de Los Ríos (29,4), Los Lagos (23,0), La Araucanía (21,3), Biobío (19,6) y Ñuble (18,0); estas dos últimas regiones presentan una importante tendencia al alza en su carga”, explican los responsables del informe.

La voluntad de la autoridad siempre ha sido favorecer a la gente de la zona, “pero también hay que privilegiar la salud de las personas considerando la situación de cada comuna en el Plan Paso a Paso”, reconoce Manoli.

Claudia Castro, gerente de Clasificados de Yapo.cl, señala que si bien el verano siempre concentra la demanda de localidades en Villarrica y Pucón, “para este fenómeno astronómico, hemos visto un incremento en la demanda pocas veces visto. En total, un incremento de más de 400% entre octubre y noviembre, lo que es bastante”.

Sin embargo, “es importante tener en cuenta que este gran aumento también se da porque en los meses anteriores el sector turístico tuvo una demanda casi nula debido al coronavirus y las cuarentenas. Ya para el verano la situación tiende a normalizarse, pero siempre con una alta demanda de propiedades”, aclara Castro.

La gran preocupación de las autoridades es poner en riesgo la temporada de verano.

Las cabañas son lo más solicitado para este eclipse, “sobre todo en Villarrica, donde se incrementó la demanda por este tipo de propiedades en más de un 900% entre octubre y noviembre. Le sigue Pucón, con un incremento de más de 300%. En cuanto a departamentos, Pucón lidera la demanda, superando incluso a ciudades como Temuco. Entre octubre y noviembre, la ciudad lacustre aumentó en 1.000% su demanda por este tipo de propiedades, le sigue, de lejos, Villarrica con un aumento de más de 300%”, establece Castro.

En Yapo.cl las propiedades en arriendo se pueden encontrar desde $70.000 un departamento por noche en Pucón para la época del eclipse, “por casas en el mismo sector, el valor sube a $100.000 por noche para esa época. Para el resto de la temporada de verano, los precios tienden a bajar incluso a la mitad”, cuenta la gerenta de Clasificados de Yapo.cl

En Airbnb, al solicitar propiedades en Pucón entre el 11 y 15 de diciembre, la plataforma señala que existe una reserva del 61% del total. Los precios van desde $40.000 por noche (solo por el arriendo de una pieza), hasta más de $1.000.000 para una casa con capacidad para 10 personas o más.

“No descartamos que más de alguna propiedad cuente con telescopio para los arrendatarios, sin embargo, por lo delicados que resultan ser estos instrumentos, no lo vemos como un servicio que se ofrezca de manera masiva”, explica Castro.