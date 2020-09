Molestia en Pucón y Gorbea por petición del Gobierno de no asistir a la zona del eclipse en diciembre: “Vendrá gente igual”

El próximo 14 de diciembre, el extremo sur de Chile será testigo de un espectacular evento astronómico, un eclipse solar total. La zona de la Araucanía disfrutará del fenómeno con un 100% de oscuridad.

La expectación era alta, la fiesta prometía ser total, pero apareció un invitado de piedra: el coronavirus.

La pandemia, que arribó al país en marzo, modificó todos los planes, y el eclipse está en la lista de afectados. A pesar de que el epicentro del eclipse (Pucón, Gorbea, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, entre un total de 15 localidades) igual vive “una locura” por el fenómeno astronómico, con reservas de hoteles casi agotadas y viajes a la zona a precios altísimos, el coronavirus ha truncado los planes originales.

Esto representaba un gran desafío, y ahora se sumó otro: el Gobierno modificó el plan de difusión del eclipse.

Pucón es catalogado como el epicentro del eclipse, por su ubicación en el epicentro y por su potencial turístico.

Con eventos masivos de toda índole suspendidos, el eclipse representa un desafío organizacional y sanitario. Ya que no se puede suspender el evento, el Ejecutivo decidió tomar ciertos resguardos. La vocera del eclipse en La Araucanía, la seremi de la Secretaría General de Gobierno, Pía Bersezio, señaló en declaraciones recogidas por el diario EL Mercurio, que no harán invitaciones públicas, ni masivas para asistir a la región, añadiendo que la prioridad es la salud.

Esto generó ruido en La Araucanía. Contaban con los efectos de la pandemia, pero no con esta postura del Gobierno. Sin embargo, los planes siguen adelante.

Tanto autoridades como personas encargadas de turismo en la región son conscientes del tema y se han preparado para recibir el eclipse con las condiciones actuales. Previo a la pandemia, se esperaba convocar al menos un millón de visitantes, ahora la realidad es otra.

¿Cómo toman en La Araucanía el llamado del Gobierno?

Eugenio Benavente, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón, cree que la manera de comunicar la noticia por parte del Gobierno no fue la mejor, sin embargo considera que el eclipse de todas formas será un éxito total, “porque este fenómeno no se repetirá en muchos años más y la gente no se lo va a perder. Esto no pasa todos los años”.

En Pucón, dice Benavente, se sorprendieron con las declaraciones y asegura que la municipalidad y la comunidad está esperando el resultado de una reunión técnica en Temuco y otra en Pucón, "de la que podrían surgir novedades”.

“Hago un llamado a la responsabilidad y a la cordura, para no asustar a los establecimientos y emprendedores. Ellos están colgando de un hilo, y estas noticias son contraproducentes, ya que es el único salvavidas que tienen. Hay una responsabilidad por parte del Gobierno, de generar confianza. El sector turismo está dolido, la forma fue incorrecta. Crea un ánimo negativo. El turismo en Pucón comienza la época de verano el 10 de diciembre”, añade Benavente.

Chile fue testigo de un eclipse solar total en 2019. En esta oportunidad, las condiciones no totalmente diferentes.

El alcalde de Gorbea, Guido Siegmund, reconoce la gravedad de la situación sanitaria, pero asegura que su municipio, con todas las medidas sanitarias necesarias, seguirá adelante con el plan eclipse. “Sabemos que estamos en un problema bastante serio, que es la pandemia por Covid-19, pero también sabemos que la gente va a llegar igual, a lo mejor no en el volumen que se esperaba en un principio, cuando partió esta iniciativa de atraer gente a nuestra comuna, pero sí sabemos que vendrá gente igual, ya que son eventos que suceden muy rara vez en el tiempo, y por eso mismo, siempre habrá gente interesada en asistir”.

Este lunes realizaron el lanzamiento del turismo astronómico en Gorbea. “Estamos tomando las medidas para que el control sanitario sea lo más estricto posible y no producir un aumento de esta pandemia. La idea es apoyar a los emprendedores en diferentes lugares de la comuna, para que se diluya un poco la afluencia de público a diferentes sectores. Para así evitar aglomeraciones muy fuertes de público en un mismo sector, esa es nuestra preparación y esperamos que la gente entienda que hay que cuidarse”, añade Siegmund.

El alcalde de Gorbea insiste en que mientras no haya vacuna, hay que tomar los resguardos necesarios, "por lo que las medidas sanitarias son tremendamente importantes”.