Desde el lugar más recóndito de Chile hasta los rascacielos de Nueva York la presencia de la Coca-Cola es tan omnipresente como la propia globalización. Con su distintivo color rojo y su inconfundible sabor, esta bebida gaseosa ha trascendido las barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en un símbolo icónico de la modernidad y la interconexión global.

Su popularidad ha evolucionado para convertirse en una de las marcas más reconocidas y valiosas del mundo, donde las personas suelen elegir la Coca-Cola frente a muchos otros sabores y marcas. Sin embargo, en un mundo donde la preocupación por la salud y el bienestar está en constante aumento, la elección de bebidas bajas en calorías se ha convertido en una prioridad para muchos consumidores.

En este contexto, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light han emergido como alternativas populares para aquellos que desean disfrutar del sabor característico de la Coca-Cola sin el exceso de calorías o azúcares añadidos, pero ¿cuál de las dos es más saludable?.

Coca-Cola Zero o Light: ¿cuál de las dos es más saludable?

Abbey Sharp es una nutricionista registrado con sede en Toronto y fundadora de Abbey’s Kitchen, portavoz en nutrición televisiva y youtuber. En su canal de TikTok subió un video evaluando los refrescos de Coca-Cola Zero y Light para saber cuál era mejor para la salud.

Ambas variantes comparten el objetivo de ofrecer una experiencia refrescante sin comprometer el gusto, pero difieren ligeramente en sus formulaciones y enfoques para lograr este objetivo. Coca-Cola Zero, introducida en 2005, se comercializa como una opción sin calorías y sin azúcar, contiene aspartamos y acesulfamo de potasio. La Coca-Cola Light, presente en el mercado desde la década de 1980, también es baja en calorías, sin azúcar y contiene aspartamo.

De todas formas, Sharp señaló que los ingredientes de ambas bebidas “son sorprendentemente similares”. De hecho, cuenta que se ha dicho que la razón por la que introdujeron la Coca-Cola Zero al mercado fue para que pudieran comercializarla a los hombres, ya que la alternativa Light era comprada tradicionalmente por mujeres.

Coca-Cola Zero o Light: ¿cuál de las dos es más saludable?

“Ambos contienen aspartamo, cafeína, sabores naturales y colorantes caramelo, etc.”, dijo en la red social. “La diferencia clave es que la Coca-Cola Light está endulzada exclusivamente con aspartamo , mientras que la Coca-Cola Zero también contiene un edulcorante llamado acesulfamo de potasio o Ace-K”, continuó Sharp.

El aspartamo es un edulcorante artificial que se utiliza comúnmente en productos bajos en calorías y sin azúcar, incluyendo la Coca-Cola Light. Es conocido por su intenso sabor dulce, que es aproximadamente 200 veces más potente que el azúcar común, lo que permite su uso en cantidades muy pequeñas para lograr el mismo nivel de dulzura.

El aspartamo es un producto sintetizado en laboratorio y su seguridad ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores de alimentos y las organizaciones de salud en todo el mundo. Sharp explica que aunque para la comunidad del bienestar ambos edulcorantes son “un completo veneno”, están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuando se consumen con moderación.

Sin embargo, el año pasado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que es el organismo agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el aspartamo utilizado en productos como Coca-Cola son “posiblemente cancerígeno para los humanos”.

Pero la FDA dijo no estar de acuerdo con ellos, señalando que “no significa que el aspartamo esté realmente relacionado con el cáncer”, y que la ingesta diaria aceptable es de hasta 50 miligramos por kilogramo de peso corporal cada día.

Por otro lado, el acesulfamo de potasio, también conocido como Ace-K, es un edulcorante artificial que se utiliza comúnmente en productos bajos en calorías y sin azúcar, como la Coca-Cola Zero, y también se caracteriza por ser aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar común.

Aunque ha sido aprobado su uso, la seguridad del acesulfamo de potasio ha sido objeto de numerosos estudios científicos durante décadas. Estos estudios han evaluado su potencial para causar efectos adversos en la salud, como el cáncer, trastornos metabólicos, efectos neurológicos y problemas reproductivos, entre otros.

Un estudio francés de 2022 relacionó el aspartamo con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y Ace-K con un mayor riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. Sharp dijo: “En general, no me preocupa ninguno de estos edulcorantes, aunque prefiero no correr el riesgo específicamente durante el embarazo con Ace-K porque se ha demostrado que atraviesa la placenta “.

Hasta la fecha, la mayoría de la evidencia científica sugiere que el acesulfamo de potasio es seguro para el consumo humano en las cantidades permitidas. Las agencias reguladoras han establecido límites sobre la cantidad de acesulfamo de potasio que puede utilizarse en alimentos y bebidas, y estas cantidades se consideran seguras para la población en general.

Otra diferencia entre ambas Coca-Colas es la cantidad de cafeína que tienen. Una lata de 355 ml de Coca-Cola Light tiene alrededor de 46 miligramos de cafeína, mientras que Coca-Cola Zero tiene 34 miligramos. Pero, es insignificante si se toma en cantidades moderadas.

En conclusión, Sharp dijo que “honestamente, los refrescos dietéticos no son alimentos saludables”, ya sean light, zero, “no deben tratarse de manera diferente a los refrescos normales con alto contenido de azúcar”.

“Realmente no añaden nada a la dieta, excepto tal vez algo de placer y un poco de energía. Light, zero, regular, lo que sea, si vas a tomar refresco elige el que más te guste y disfrútalo con moderación”, finalizó la dietista.