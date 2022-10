Desde lluvias a 33°C: así estará el tiempo el fin de semana largo

Este fin de semana largo se celebran dos feriados religiosos. El lunes 31 de octubre el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el martes 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Para muchos todo se resumen en Halloween.

Pero, ¿cómo estará el tiempo durante los cuatro días que componen este fin de semana XL? ¿Lloverá para ir junto a los niños a pedir dulces? ¿Hará calor o estará nublado en la playa o en el sur? Así estará el clima en Chile.

En la Región Metropolitana, todo comenzará con temperaturas máximas entre 23°C y 27°C, de viernes a domingo. Sin embargo, todo cambiará drásticamente a partir del lunes, justamente cuando se celebra el primer feriado.

La Región Metropolitana podría registrar hasta 33°C. FOTO: MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO

Meteored, portal climático con más de 20 años de experiencia, establece que se registrarán 31°C, mientras que el martes se produciría el peak de temperatura con 33°C. Y eso no es todo, ya que el miércoles, la capital también presentaría 31°C. Las mínimas durante todo el fin de semana no descenderían de 9°C, y no superarían los 14°C.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), indica 26°C, 28°C y 24°C, para el viernes, sábado y domingo, respectivamente. Aún no dispone de un pronóstico para lunes y martes. The Weather Channel señala 30°C para el martes.

¿Y que pasará en el resto del país? En la zona norte y norte chico (Arica a Coquimbo) no lloverá, los termómetros de la DMC indican hasta 25°C en algunas zonas del norte. En la costa y zona central, señala nubosidad parcial y cielos despejados (mínimas cercanas a 11°C, máxima en torno a 20°C.

En la zona sur y austral del país, como es habitual, lloverá. Esto ocurrirá en Temuco, Angol, Pucón, Villarrica, Puerto Montt, Coyhaique y Torres del Paine.

Déficit hídrico prácticamente irreversible

Contra todo pronóstico este año ha presentado «cifras positivas» en cuanto a precipitaciones. En medio de una megasequía que se ha extendido por más de una década y con la presencia del fenómeno de La Niña, durante 2022 la Región Metropolitana y parte importante de la zona central, han presentado importantes jornadas de lluvia.

A la fecha, Santiago acumula 156,6 mm de agua caída, muy lejos de los 300 mm considerados para un año normal. La última vez que esto ocurrió fue en 2008, cuando precipitaron 350 mm. A la fecha, se encuentra en el top 10 de los años más secos registrados en los últimos 70 años en Santiago.

Vista de Santiago desde el cerro Renca. Foto: Andres Perez

La proyección climática de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para octubre, noviembre y diciembre, tampoco ofrece buenas noticias. Establece un pronóstico de precipitaciones bajo lo normal en gran parte del país y temperaturas mínimas más frías que los promedios y que el déficit hídrico es prácticamente irreversible.

Actualmente la zona central de Chile tiene déficit alrededor del 40%, más hacia el sur del 30% y en Puerto Montt y alrededores alrededor de un 15%. Sólo La Serena presenta un grado de superávit a la fecha. Esto significa que prácticamente todo Chile terminará con algún nivel de déficit de precipitaciones a fin de año.

Al igual que los últimos pronósticos estacionales, sigue dominando una condición Bajo lo Normal en gran parte del país, esta condición se presentará desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes.

El pronóstico muestra una mayor probabilidad de que el trimestre finalice con acumulados inferiores al rango normal. Esto significa que, por ejemplo, en Santiago, lloverían menos de 4 mm, en Temuco menos de 130 mm y en Valdivia menos de 173 mm en el trimestre completo.