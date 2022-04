Día internacional de las niñas en las TIC

En un taller de electrónica dirigido solo a alumnas de 12 y 13 años, todas activamente participando de la clase, escucho a una de ellas decir “¡Me siento tan inteligente haciendo esto!”. ¿Habría pasado lo mismo si también hubiesen participado hombres en ese taller?

Existe evidencia de que las niñas participan menos en las clases de matemáticas, en comparación a los niños y ya desde los seis años se sienten menos capaces. Según datos de la Agencia de la Calidad, dos de cada tres niñas han dicho: “Tengo miedo de que me vaya mal en matemáticas”. Si bien ha disminuido la brecha de género en pruebas estandarizadas como el SIMCE, aún existen respecto a la ansiedad matemática. Lo que provoca, a su vez, que las niñas participen menos en la clase y no se atrevan a levantar la mano para preguntar o decir la respuesta correcta.

La baja presencia de mujeres en las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no se debe a la falta de habilidades de ellas, sino que a diversas barreras socioculturales. La presencia de estereotipos de género se reproduce desde la infancia y afecta a la autoeficacia, interés y motivación por parte de las mujeres. Muchas niñas sueñan con ser científicas, astronautas, programadoras: no podemos desalentarlas, porque no queremos que con el tiempo se pierdan esas vocaciones.

De acuerdo a cifras de UNESCO, a nivel mundial, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas a STEM, son mujeres. En Chile, uno de cada cuatro estudiantes que ingresa a una carrera STEM es mujer. Si bien ya en los últimos tres años está ingresando, al menos, un 30% de mujeres a Ingeniería UAI, apenas un 16% de quienes escogen la especialidad de informática son mujeres. El desafío mundial es disminuir la brecha digital, que se ha evidenciado a lo largo de los años tanto en la participación como en el acceso a las tecnologías por parte de las mujeres. Como Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI tenemos el compromiso de fomentar vocaciones en el campo de la ciencia y tecnología en las mujeres desde etapas tempranas.

Actualmente, estamos desarrollando e implementando diversos programas en STEM para niñas y jóvenes con perspectiva de género en temáticas como programación, emprendimiento, electrónica y estadística entre otros. “{Yo_Programo}” es uno de estos, el que realizamos en conjunto a Cubo Educativo donde niños y niñas, entre 4to y 8vo básico, aprendieron conceptos básicos de programación y desarrollaron juegos en Scratch.

En promedio, la participación de mujeres en estos programas es de alrededor de un 30%, pero si se intenciona o se incluye el enfoque de género, aumenta. “Crea tu App” es un ejemplo de ello, iniciativa en la que logramos un 50% de participación femenina. Durante todo un semestre los y las estudiantes trabajaron en equipos para desarrollar un prototipo de aplicación móvil. Tenemos activamente diversas alianzas en esta línea con fundaciones y organizaciones, como Ingeniosas, Tremendas, World Energy Council y Technovation, entre otras.

Una de las claves para mantener vocaciones científicas es la presencia de modelos a seguir. Es fundamental generar espacios donde las niñas se sientan capaces y empoderarlas en estas áreas. Y es por eso que las alumnas de Ingeniería UAI son quienes realizan o dan apoyo en los diversos talleres, para que las niñas y jóvenes puedan conocer de manera cercana a mujeres que están estudiando mecánica, minería, informática, etc.

Celebrar el Día internacional de las niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es además una invitación a que el sector público como privado junto con la sociedad civil y la academia puedan trabajar en conjunto para transformar, generar cambios y atacar de forma más diversa e inclusiva los desafíos de desarrollo sostenible.

*Jefa de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez