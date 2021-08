El sorprendente avistamiento en la atmósfera de un misterioso objeto “con forma de medusa”

Residentes de la región de Amur Oblast en Rusia publicaron un video don avistan un objeto brillante similar a un cometa.

Los espectadores quedaron sorprendidos, mientras se deleitaban con la belleza de lo que observaron. ¿Lo raro? La forma de lo que veían caer, que estaba encabezado por una punta brillante.

En las imágenes, publicadas en YouTube por Viral Hog, se puede ver el objeto con forma de medusa atravesando la atmósfera, lo que generó cuestionamientos y dudas sobre lo que estaban viendo.

Usuarios que vieron el video comenzaron a especular sobre lo que podría ser. Las ideas fueron desde un cohete saliendo de la atmósfera un satélite que retornaba a la Tierra. Los comentarios con más imaginación, especularon que podría tratarse de un ovni, meteoritos y cometas.

César Fuentes. astrónomo del Departamento de Astronomía FCFM de la Universidad de Chile y Ph.D en Astrofísica de la U. de Harvard, explica que lo más probable es que lo observado sea algún misil o alguna prueba de una base, ya que “según el sitio de la noticia, hay una base cercana en la cual se lanzan cohetes” y que el avistamiento sea de cuando un cohete volvió a la Tierra.

“Eso tiene sentido por la forma que tiene la estela combinado con lo que parece ser el atardecer en ese lugar que ilumina de manera bien notoria este vapor de agua” agrega.

Objeto con forma de medusa que fue visto en Amur Oblast, Rusia.

En cuanto a la forma de medusa que reportaron las personas que se encontraban en el lugar, “en realidad es un efecto óptico”, porque la verdad es que a diferencia de los aviones que uno ve pasar y que forman por su velocidad una condensación de agua, la estela de este objeto observado, “se va viendo en el momento que se va generando y uno ve como para dentro del tubo, que es lo que parece verse y tiene sentido porque la velocidad que va disminuyendo toma bastante tiempo en atravesar la atmosfera” agrega el astrónomo.

¿Se puede repetir?

Según el especialista, es probable que las condiciones atmosféricas y el hecho que caiga este objeto no sean tan difíciles de repetir y que se puedan observar nuevamente. Pero, “usualmente este tipo de objetos que caen se hacen lejos de donde hay gente para evitar accidentes así que no debiera ser tan común”.

Pero no hay que alarmarse. El mensaje del experto para este tipo de avistamiento de los cuales no se tiene conocimiento previo es que “hay que tratar de usar la única herramienta que uno tiene, que es la cabeza, para tratar de imaginar de qué se podría tratar y con respuestas que sean del mundo real, no sirve mucho, las características de las respuestas más esotéricas”.

Sin embargo, “los modelos basados en la experiencia real del mundo como lo conocemos es que uno se equivoca, esto podría haber sido un avión o que fuera un globo, pero no daba para que fuera globo, hasta que uno empieza a probar y tratando de equivocarse y tratando de encontrar el problema para el modelo que uno detecta” finaliza Fuentes.

A continuación puedes revisar el video del momento del avistamiento.