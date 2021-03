¿En qué consiste la complicación cardiaca que sufrió Mark González?

“Aquí estoy: vivo, sano no sé si tanto, pero estoy bien. Pasé un tiempo difícil, me dio una miopericarditis”, explicó el ex jugador de la selección chilena, Mark González (36), luego de pasar el susto de su vida por una complicación cardiaca que sufrió durante la última semana.

¿En qué consiste esta afección que suele confundirse con un infarto al corazón? El cardiólogo e investigador del Núcleo Milenio Cardio MR, Gonzálo Martínez, detalló que ocurre cuando existe una inflamación del músculo cardíaco junto con el tejido que recubre el corazón, llamado pericardio. Por eso, se le llama miopericarditis, ya que se inflama el músculo y el pericardio. No es lo mismo que un infarto, el cual se produce ante la interrupción del flujo sanguíneo, que puede ser provocado por una arteria tapada.

“El tema principal es que se presenta principalmente como un dolor al pecho, y puede ser confundido con un infarto”, explica Martínez. En la miopericarditis, según detalla el cardiólogo, las arterias están funcionando bien, pero el tejido del miocardio comienza a inflamarse. “Esto puede llevar complicaciones en el tejido eléctrico del músculo, y provocar ritmos cardíacos rápidos o anormales”, expuso el investigador de Núcleo Cardio MR.

Causas

¿Qué puede producir una afección como ésta? Generalmente, las pericarditis, así también como las miopericarditis se generan a partir de infecciones virales que provocan una inflamación del músculo cardiaco y el tejido que lo recubre. Igual como una gripe, donde un virus provoca la inflamación de la garganta, esto se produce en el corazón

“En general, esto es medianamente común en las afecciones cardiacas. No es una enfermedad rara, pero tampoco es tan frecuente como el infarto”, añade Martínez. De acuerdo a su experiencia, esta complicación suele durar alrededor de una semana, y los cuidados están enfocados en cuidar que se pueda complicar el tejido eléctrico del corazón y generar arritmias.

Según explica Martínez, un gran porcentaje de pacientes con miopericarditis, como Mark González, se recuperan, pero también algunos pueden desarrollar un corazón que se va perjudicando en el tiempo, lo que podría llevar a generar una insuficiencia cardiaca.

“Por eso es importante tener controles periódicos durante los primeros meses después de una miopericarditis”, detalla el médico e investigador. La mejor forma de detectar esta complicación que sufrió Mark González es a través de una resonancia magnética, la cual evidencia de mejor manera la inflamación del tejido que recubre al corazón.

Es importante que después de esta complicación que sufrió el ex seleccionado nacional, se le haga un seguimiento para evitar arritmias en el futuro. “Mark González es deportista, y por ende es una recomendación habitual evitar la actividad física por un tiempo prolongado luego de la miocarditis, generalmente alrededor de 6 meses”, recomienda Martínez.