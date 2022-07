Fact Checking: ¿Boris Johnson en realidad no tuvo Covid? ¿Las vacunas están relacionadas con síndrome de muerte súbita arrítmica?

Boris Johnson en realidad no tuvo Covid-19

Ciertas publicaciones en línea sugieren que Boris Johnson no tenía Covid-19 cuando fue hospitalizado con la enfermedad en abril de 2020. Sin embargo esto es falso, ya que las afirmaciones se basan en un artículo etiquetado como sátira.

Usuarios en redes sociales han compartido una captura de pantalla de lo que parece ser un video de TikTok que incluye una imagen de Boris Johnson y un texto que dice: “Cuando el primer ministro fue admitido en el hospital, todo el personal debía firmar la ley de secretos oficiales. Los médicos que no estaban de acuerdo con su diagnóstico se negaron y fueron enviados a casa”.

Una versión publicada en Facebook también compartió el mismo contenido, sin saber aparentemente que la publicación alguna vez tuvo la intención de ser una sátira.

Lo mismo en Twitter, donde una persona señala “la verdad saldrá a la luz…”.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior Enfermería Universidad de Las Américas, señala que es falso. “La información no corresponde, a pesar de su viralización por redes sociales. La verdad es que está evidenciado que es una publicación que es una broma, una sátira”.

“Existe evidencia de que en 2020 efectivamente Boris Johnson tuvo Covid-19, e incluso presentó síntomas graves de la enfermedad, lo que implicó hospitalización”, añade Arteaga.

Vacunas contra el Covid están relacionadas con el síndrome de muerte súbita arrítmica

Publicaciones en redes sociales afirman que el “síndrome de muerte súbita del adulto” es una nueva afección relacionada con la vacuna Covid-19, lo que demuestra que el síndrome de muerte súbita del lactante también es un efecto secundario de la vacuna.

Esto es falso; las principales organizaciones de salud y expertos médicos dicen que el síndrome de muerte súbita arrítmica no es un nuevo conjunto de trastornos cardíacos, y no se ha identificado como un evento adverso después de la vacunación.

“Durante años, la mayoría de las personas estaban confundidas acerca de qué causaba el síndrome de muerte súbita del lactante. Aquellos de nosotros en el mundo de la salud natural no lo estábamos. Lo hemos sabido todo el tiempo”, dice un tuit del 21 de noviembre de 2021 que incluye un emoji de una vacuna. “Ahora estamos viendo el síndrome de muerte súbita del adulto, tal vez las masas finalmente sumen 2 + 2″, añade.

Expertos médicos dijeron a AFP que no se ha demostrado que las vacunas causen alguno de estos síndromes.

Durante el desarrollo de la pandemia la vacunación ha generado constantes controversias. La mayoría sin sustento científico.

Arteaga ratifica que se trata de información no verídica. “Esta información es totalmente falsa, no tiene relación lo uno con lo otro. La literatura describe que el síndrome de muerte súbita por arritmia es un trastorno cardíaco, que a menudo es genético. Si bien puede causar la muerte en personas jóvenes y sanas, no existe relación con ninguna de las variedades de las vacunas”, señala.

“No hay evidencia que sugiera que ninguna de las vacunas contra el Covid-19 disponibles provoque que las personas desarrollen condiciones de este síndrome, o que hagan que las condiciones de éste en las personas sean más graves”, añadieron a AFP.