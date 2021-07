Fact Checking: ¿El Covid-19 genera caída del pelo? ¿Estudio argentino demostró eficacia de Ivermectina?

El Covid-19 genera caída del pelo (alopecia)

Originalmente se pensaba que la caída de cabello en pacientes con coronavirus se debía al estrés metabólico propio de la enfermedad. Sin embargo, se ha observado un creciente aumento de pacientes que presentan fuertes cuadros de efluvio telógeno (caída masiva del pelo o alopecia), desde 30 hasta 90 días después de haberse contagiado.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, explica que efectivamente dentro de las múltiples manifestaciones extra pulmonares del Covid-19, que es distinto a las afecciones pulmonares, “están las afectaciones dermatológicas, las cuales son lesiones y alteraciones a la piel, y dentro de ellas se encuentra la caída del cabello o en el caso asociado al Covid-19, el fluido telógeno. En general, no se ve dentro del cuadro agudo, sino que en la fase de convalecencia post enfermedad, sobre todo en cuadros más graves o que generan mayor estrés”.

Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, señala que en estos casos, la alopecia parece ser multifactorial, “asociado al estrés intenso de los cuadros severos y también se asociaría a un efecto más directo del propio coronavirus”.

Puede estar asociado a la inflamación sistémica que produce el virus, “también al estrés emocional o ambas juntas. No es una condición exclusiva del Covid-19, sino que también se ve con otras enfermedades inflamatorias, infecciosas, en pacientes que han estado mucho tiempo en la UCI o UTI”, añade Silva.

Así también lo confirmpo el Instituto Tricológico de Chile en su cuenta de Instagram.

Estudio argentino demostró eficacia de Ivermectina en Covid-19

En redes sociales se afirma que el estudio publicado en la revista científica EClinicalMedicine, del grupo editorial The Lancet, realizado en Argentina, demostró la eficacia de la Ivermectina para el Covid-19. Sin embargo, éste no lo demuestra y la evidencia científica hasta ahora es contradictoria e incierta para indicar el antiparasitario como tratamiento. Se trata de una inadecuada interpretación de los resultados.

Ignacio Silva, señala que existen muchísimos estudios en relación a la Ivermectina, un fármaco que hasta ahora ha tenido resultados bastante controversiales. “Si bien algunos de éstos han evidenciado buenos resultados de la Ivermectina para disminuir los cuadros de Covid-19, otros no lo han demostrado así. Por ahora, la evidencia es inconsistente y por lo tanto, no es un fármaco que hoy en día esté recomendado para el tratamiento del Covid-19″.

Roberto Olivares explica que hay literatura que muestra que la Ivermectina puede disminuir la carga viral del Covid-19, “pero ninguno ha demostrado un impacto clínico en cuanto a acortar el período de síntomas o evitar cuadros severos, ni menos en disminuir la mortalidad. Así que no está recomendado su uso en infecciones por Covid-19″.

No se ha podido demostrar su eficiencia, si sirve o no, por lo que todavía falta mayor evidencia y ojalá que en un futuro podamos contar con un fármaco nuevo y que apoye el tratamiento de los pacientes. “Esperemos que sigan apareciendo estudios de este tipo, y de hecho, recientemente se publicó uno que demuestra que sí sirve, entonces seguimos sumando estudios a favor, pero aún no hay claridad como para dar una recomendación formal”, establece Silva.