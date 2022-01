Fact checking: ¿El test PCR puede dar positivo para 52 virus diferentes? ¿La OMS reconoció a “deltacron” como una variante del Sars-CoV-2?

1. El test PCR puede dar positivo para 52 virus diferentes

Desde diciembre de 2021 circula en redes una lista de 52 virus que, supuestamente, darían positivo en un PCR para Covid-19. El mensaje, compartido miles de veces, incluye distintas variantes de adenovirus, influenza, rotavirus, coronavirus, entre otros. Sin embargo, expertos explicaron a la agencia AFP que las pruebas PCR no dan positivo a cualquier virus, ya que están diseñadas para detectar el genoma de un patógeno en particular.

“Lista de 52 virus que pueden hacer que una prueba PCR dé positivo (sin ser Covid)”, dice el encabezado del texto difundido en Facebook, Twitter y WhatsApp, seguido de una lista con el nombre de distintos virus: “H1N1 (2009) Seasonal H1N1 Influenza Virus H3N2 Influenza Virus H5N1 Avian Influenza Virus (...) Adenovirus Type 1 Adenovirus Type 2 (...) Candida Albucabs Candida Glabrata Cryptococcus Neoformans”.

“Información impresa en el instructivo de las pruebas PCR”, se añade al final del texto.

El mismo mensaje circula en inglés y turco. También circulan versiones similares que hablan de 57 patógenos.

Las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) detectan el ADN de un patógeno en particular, en la fase más temprana de la infección. Con un hisopo se toma una muestra en la nariz, la garganta o de la saliva del paciente para luego analizarla a nivel molecular. Allí se buscan genes específicos del ADN del virus en particular.

Pero los virus pueden estar compuestos por material genético en forma de ADN o ARN. En el caso de los patógenos que tienen genomas de ARN, primero se debe realizar una “transcripción” para que se transforme en ADN y así se pueda analizar con una PCR. Dicho proceso específico se conoce como RT-PCR .

Ricardo Soto, director del Programa de Virología de la Universidad de Chile, aseguró que los patógenos de la lista difundida “tienen genoma de ARN. Para detectar virus de ARN se hace una prueba de RT-PCR”. Las siglas “RT” [por Reverse Transcription, transcripción invertida, en inglés], explicó, aluden a un procedimiento en el que ese segmento de ARN “se convierte en ADN [y puede] ser detectado posteriormente por una PCR”.

Soto agregó que, de todos modos, “la PCR detecta segmentos de ADN de una manera específica a la secuencia que se está buscando”.

Álvaro Fajardo, doctor en Ciencias Biológicas e investigador en el Laboratorio de evolución experimental de virus del Instituto Pasteur en Uruguay, también señaló que las pruebas PCR se diseñan para detectar un patógeno en particular. Añadió que el listado difundido corresponde probablemente a los patógenos con los que fue testeado previamente el kit:

“Es muy común que los kit de PCR tengan un listado de patógenos que se testean que no son reconocidos por ese kit, y son patógenos que pueden causar un cuadro similar al que se está buscando. Es una forma de demostrar que el kit es altamente específico para detectar en este caso Sars-CoV-2″.

Foto: Reuters

La viróloga de la Universidad de Chile Vivian Luchsinger recalcó que las pruebas PCR son específicas para un determinado virus, y que no detectan otra enfermedad: “Es muy infrecuente y muy raro que el resultado sea positivo para otro agente. Eso no ocurre, es una situación muy infrecuente. Para poder ser utilizado un ‘kit’ de diagnóstico, tiene que haber pasado un montón de ‘vallas’, es decir, haber demostrado que detecta lo que estamos buscando”.

2. OMS reconoció a “deltacron” como una variante del Sars-CoV-2

Desde que un investigador chipriota anunciara el 7 de enero de 2022 la existencia de “una nueva variante” del virus que causa el covid-19, bautizada “deltacron”, se multiplicaron las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales que advierten sobre la llegada de la supuesta combinación de las variantes delta y ómicron del SARS-CoV-2. Sin embargo, esto fue rechazado por la OMS, que confirmó a la agencia AFP que no se la considera una nueva variante.

“Deltacron la nueva variante. 25 casos se han reportado hasta el momento”, reza una de las publicaciones que circulan en Facebook, Instagram y Twitter. “DELTA Y ÓMICRON SE UNEN, SURGE NUEVA VARIANTE ‘DELTACRON’”, advierte otra.

“Actualmente hay personas infectadas tanto por ómicron como por delta, y hemos descubierto una variante que combina las dos”, dijo el 7 de enero el virólogo chipriota Leondios Kostrikis a un canal de televisión local.

A partir de esto, medios de comunicación internacionales se hicieron eco del anuncio y del nombre que los investigadores dieron entonces a la “variante”: deltacron, que sería una mezcla entre Delta, que dominó la pandemia durante buena parte de 2021, y Ómicron, que apareció a finales de 2021 y elevó rápidamente los contagios por el Sars-CoV-2 a cifras récord.

Pero, lejos de estar probada, la supuesta combinación entre las dos variantes es una hipótesis, foco de debate entre expertos y la más reciente de una serie de alardes mediáticos desde el ascenso meteórico de la variante Ómicron.

Algo similar había sucedido con “flurona”, a partir del caso de una mujer en Israel que contrajo al mismo tiempo los virus de la gripe y del Covid-19, que también fue interpretado y divulgado erróneamente en redes sociales y en medios de comunicación como una “nueva variante” del SARS-CoV-2.

Sin embargo, el 10 de enero Maria Van Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), tuiteó: “No usemos palabras como deltacron, flurona o flurone. Por favor. Estas palabras implican combinación de virus/variantes y esto no está ocurriendo. ‘Deltacron’ es una probable contaminación durante la secuenciación [...]”.

Para nombrar las variantes del virus causante del Covid-19, la entidad ha convenido utilizar el alfabeto griego.

Consultada por AFP Factual, la OMS confirmó el 13 de enero de 2022: “No, deltacron no es una nueva variante”. Y reiteró el pedido de no usar ese término: “Esas palabras implican una combinación de variantes y eso no está sucediendo”.