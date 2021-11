¿Falso positivo? Científicos crean novedosa técnica para detectar resultados erróneos de Covid-19

Las pruebas para detectar si alguien tiene Covid-19 son una herramienta importante para controlar el virus durante la pandemia, y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (más conocida como PCR) es el método más utilizado. Pero aunque este tipo de prueba se considera fiable, está asociada a un pequeño número de resultados falsos positivos, que se reconocen más fácilmente en pacientes asintomáticos y no expuestos.

En ese contexto, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, Estados Unidos desarrolló y probó un proceso para identificar posibles resultados falsos positivos de Covid-19. Un método que podría ayudar a otros laboratorios a evitar la puesta en cuarentena innecesaria y la repetición de las pruebas a personas que no están realmente infectadas.

Durante el estudio, que se publicó en la revista Pathology - Research and Practice, se desarrolló un protocolo para repetir las pruebas de todos los resultados positivos que implicaran a pacientes asintomáticos y no expuestos. Un procedimiento de control de calidad en el que se volvieron a analizar todas las muestras de personas asintomáticas no expuestas al virus con pruebas positivas de Sars-CoV-2. Cuando una segunda prueba era “no detectada”, se realizaba una tercera prueba y se llevaba a cabo un análisis de la causa raíz del resultado erróneo.

Los resultados mostraron que al volver a testear a las personas dio que un 7% de los positivos, eran en realidad falsos positivos.

Una niña se hace un PCR en San Salvador, capital de El Salvador. Foto: Reuters

“Los diagnósticos falsos positivos tienen importantes implicaciones para el manejo de los pacientes”, dijo en un comunicado Lester Layfield, director del Laboratorio de Diagnóstico Molecular UM y coautor del estudio. “Los falsos positivos pueden conducir a una cuarentena inadecuada, al retraso de otros tratamientos médicos necesarios o al traslado a una sala de Covid-19″ agregó.

Pero, ¿por qué aparecen como positivos a pesar de no estar contagiados?

El doctor Flavio Salazar, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM y vicerrector de investigación de la U. de Chile, explica que esos resultados se deben a que (como también mostró el estudio) “probablemente hay errores en la manipulación, errores humanos. Porque si tu pones por ejemplo, dos tubitos (de las muestras del PCR), uno positivo al lado de uno negativo y en la manipulación te salta un poquito de uno para el otro, entonces te va a dar una traza positiva y te va a dar un falso positivo”.

Tubos de pruebas PCR para la detección del COVID-19 Jorge Peteiro - Europa Press

“¿Qué implica esto desde el punto de vista de la trazabilidad? No mucho, porque en el fondo si te da positivo, tu sigues todos los protocolos igual como si fueras positivo y sin el negativo no va a pasar nada. O sea que no tiene un impacto el volver a testear. El retestear no sería necesario, porque en el fondo uno puede asumir un 5-7% de falsos positivos son bastante, dentro de los márgenes de los errores humanos”, agrega.

Además, los falsos positivo “no van a afectar las estadísticas de hoy, es muy marginal es muy pequeño el impacto que tiene eso (los resultados del estudio). Es bueno saberlo desde el punto de vista científico, tener esa claridad, pero del punto de vista de salud pública no tiene mucho impacto”, señala el médico investigador.

Aun así, los autores quisieron recalcar que este estudio “debería alertar a la comunidad de pruebas de laboratorio sobre la posibilidad de obtener falsos positivos en las pruebas de Covid-19″.

Falsos negativos

Sin embargo, el investigador de ICBM, que más que los falsos positivos, lo que debería preocupar y lo más peligroso son los resultados falsos negativos. “Porque ahí sí que tendríamos un problema. Si los falsos negativos son muchos quiere decir que a pesar de estar infectado el PCR le da negativo, y esa persona pudiese creer que está libre de la enfermedad y estaría contagiando a los demás”.

Y, ¿cómo se produce un falso negativo?

“Lo que pasa es que estos test (PCR) son altamente sensibles, lo que significa que tu puedes con unas pocas partículas virales detectar el virus, porque la prueba amplifica el material genético del virus, pero hay un límite que tiene que ver con el azar. Por ejemplo, si tienes poco virus, pocas copias del virus y te haces el hisopado y no captura ningún virus te va a dar negativo, pero a lo mejor si tienes algunos pocos en uno o dos días más van a aparecer muchos más”.

Entonces, “ahí es más difícil que se deba a un error técnico, aunque puede existir, pero lo más probable es que hay un límite en lo que detecta y en el fondo puede haber un porcentaje de personas que tienen poquitas cargas virales y no es suficiente para la sensibilidad del test detectarlo”, agrega.

Agence Regionale de la Sante ARS

Sobre los otros test que existen en el mercado, el vicerrector señala que el mejor es el PCR, porque hay otros que miden antígenos o miden anticuerpos y son mucho menos sensible porque están presente sólo en una etapa de la enfermedad o en otras se desparece. “El PCR es bastante confiable tal como es, a pesar de que cualquier test tiene un porcentaje de falso negativo y falso positivo” ya que “esto puede pasar en cualquier tipo de ensayo. Siempre hay un porcentaje de error y algunos porcentajes son más altos en unos test pero como no hay otras alternativas se siguen usando”.

Respecto a cuándo realizarse una prueba para saber si está contagiado de Covid-19, Salazar indica que “si uno tiene síntomas, sobre todo en esta etapa donde muchos están vacunados y van a ser asintomáticos, o sea no van a tener malestares muy grandes, pero van a poder contagiar a otros, entonces cuando uno tiene síntomas de resfrío, fiebre, dolores musculares, cualquiera de ese tipo, se recomendaría que se quede en casa y espere los días sin hacerse el PCR o se haga el PCR para estar seguro antes de seguir con la vida, ya que puede contagiar a otros que sí pueden enfermar graves”.