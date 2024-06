La forma en que las aerolíneas cobran por las maletas se está volviendo más compleja y costosa

Los viajeros deben tener el mismo cuidado al planificar cómo llevarán su equipaje que al reservar su vuelo.

Las tarifas de equipaje están cambiando y aumentando en toda la industria. Hoy en día, registrar una maleta en United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines y Alaska Air le costará al menos US $35. Una segunda maleta cuesta otros US $45, como mínimo. Algunas aerolíneas económicas también cobran por el equipaje de mano.

Spirit Airlines y Frontier han utilizado durante mucho tiempo precios dinámicos para sus tarifas de equipaje facturado, donde el costo puede variar ampliamente según la ruta y el momento de la reserva. JetBlue Airways también ha avanzado recientemente en esta dirección. Los analistas y consultores de aerolíneas dicen que es probable que se unan más aerolíneas, incluidos los principales actores.

La creciente complejidad y costo se producen a medida que más aerolíneas separan sus precios para diferentes elementos del vuelo. Las comidas se acabaron hace mucho. Es posible que tengas que pagar un extra por el asiento que elijas. Las aerolíneas dicen que permite a los viajeros elegir en qué quieren gastar. Pero también significa que los viajeros que se concentran demasiado en los pasajes aéreos pueden salir perdiendo al no considerar el costo total.

“Buscamos el pasaje de avión más barato y luego tomamos un taxi de 50 dólares hasta el aeropuerto”, dijo Samuel Engel, vicepresidente senior de la consultora ICF.

Hay algunas soluciones. Pague las maletas lo antes posible. Los viajeros de American, United y JetBlue pagarán más si esperan demasiado.

Los pasajeros también pueden ahorrar leyendo la letra pequeña. Las tarjetas de crédito de las aerolíneas y las que tienen estatus a menudo no aplican cargos por equipaje para la primera maleta facturada.

¿Por qué a las aerolíneas les encanta cobrar por las maletas?

Las maletas facturadas solían estar incluidas en el costo de los pasajes. Las compañías aéreas económicas como Spirit y Allegiant fueron pioneras en el cobro por el equipaje facturado. Spirit introdujo una tarifa para ellos en 2007, y los principales operadores no pudieron resistirse a seguir su ejemplo.

Las tarifas por equipaje son lucrativas: generaron casi 7 mil millones de dólares en ingresos para las aerolíneas estadounidenses en 2022, el año más reciente del que se tienen datos federales. La cifra del año pasado iba camino de superar esa cifra.

Algunas aerolíneas atribuyeron los aumentos más recientes a sus propios costos crecientes. Los transportistas están teniendo que desembolsar combustible más caro y salarios más altos. Y es difícil para las aerolíneas aumentar las tarifas sin que un rival se lance a rebajarlas, dijo Engel.

También hay algunas ventajas fiscales en las tarifas de equipaje. A diferencia de los pasajes, esas tarifas no están sujetas a un impuesto federal sobre los boletos del 7,5%.

JetBlue está modificando las tarifas de equipaje como parte de sus esfuerzos por volver a ser rentable. El mes pasado, cambió sus precios de equipaje por tercera vez este año, probando una estrategia que los rivales de presupuesto han adoptado: aumentar los precios.

Ahora, los viajeros de JetBlue pagarán un precio más alto durante los períodos de alta demanda, como las vacaciones de primavera y las vacaciones de verano e invierno. Durante esas horas punta, registrar una maleta en el aeropuerto para un vuelo nacional costará hasta US $50, que es US $5 más que el precio fuera de las horas pico. Pagar por adelantado ahorra US $10.

Hasta ahora, otras grandes aerolíneas no han seguido el ejemplo, pero algunos analistas predicen que los precios dinámicos se convertirán en la norma para las tarifas de equipaje.

“Será una práctica estándar para la gran mayoría de las aerolíneas dentro de tres a cinco años”, dijo Jay Sorensen, presidente de IdeaWorksCompany, una firma consultora.

¿Qué te ofrece tu tarifa de equipaje?

En muchos casos, las aerolíneas han agregado capacidades de seguimiento que permiten a los pasajeros seguir el progreso de su equipaje para su tranquilidad.

Y es menos probable que la mayoría de las aerolíneas pierdan o maltraten su equipaje que antes. De cada 1.000 maletas revisadas el año pasado, alrededor de 5,8 fueron mal manejadas por los principales transportistas estadounidenses, según datos del Departamento de Transporte. Eso se compara con 6,4 bolsas por 1.000 en 2022.

Los riesgos persisten.

A Kaitlin King, una asistente administrativa de 35 años de Santa Cruz, California, le asaltaron maletas en dos aerolíneas diferentes el año pasado. En ambas ocasiones, sus maletas finalmente fueron devueltas y ella dijo que no ha renunciado al equipaje facturado.

“Seré honesta, cuando pasas por el aeropuerto, es una mierda tener tu bolso contigo”, dijo. “Si puedo pagarle a alguien para que lo haga por mí, probablemente lo haga”.

La evasión de tarifas

Menos de la mitad de los pasajeros de American Airlines registran sus maletas, y menos de la mitad de los que lo hacen realmente pagan por ello, dijo Scott Chandler, vicepresidente senior de lealtad y gestión de ingresos de American.

Los pasajeros con estatus Elite y aquellos que reserven algunas cabinas premium son elegibles para recibir al menos una maleta gratis. En American y otras aerolíneas, llevar una tarjeta de crédito de marca compartida a menudo puede evitarle cargos por equipaje.

“Tenemos muchas formas diferentes de eximirle del pago de las tarifas por equipaje”, dijo Chandler a principios de este año.

Southwest Airlines ofrece dos maletas facturadas gratis. La aerolínea ha dicho que eso le da una ventaja sobre sus rivales, y los ejecutivos han repetido a lo largo de los años que no tienen planes de cambiar esa política.

La crisis del equipaje de mano

Un efecto secundario de las tarifas por equipaje ha sido una mayor historia de amor con los equipajes de mano.

Algunos viajeros se han preguntado si tendría más sentido cobrar por el equipaje de mano para reducir el tiempo de espera a que otros pasajeros maniobren maletas toscas en los contenedores.

Algunas aerolíneas económicas, sin embargo, cobran tanto o más por llevar una maleta a bordo del avión que por facturarla. Hubo reacciones negativas cuando Spirit anunció esa política por primera vez en 2010. Ben Baldanza, quien era el director ejecutivo de Spirit en ese momento, defendió la política y dijo que funcionaba para acelerar el proceso de subir y bajar del avión.

American, United y otros están luchando por conseguir compartimentos superiores de gran tamaño para que quepan más equipaje de mano, aunque un almacenamiento más espacioso aún no es universal.

Tres consejos finales

- Verifique el estado de la aerolínea para usted y los demás. Las personas con estatus de élite pueden recibir equipaje facturado gratis para ellos y para otros, siempre que todos los viajeros estén en la misma reserva.

- Conozca las exenciones a los límites del equipaje de mano. Las almohadas para el cuello, la comida y los paraguas están excluidos del límite de dos maletas de mano establecido por algunas aerolíneas. Familiarizarse con las reglas puede ayudarle a consolidar el equipaje y, potencialmente, facturar menos.

- Sea un jugador de control de puerta. Las aerolíneas a menudo están felices de registrar su equipaje (de tamaño razonable) de forma gratuita en la puerta de embarque si está dispuesto a pasarlo por seguridad pero no quiere luchar por el espacio en el contenedor. Advertencia, esto no funcionará en aerolíneas económicas ni en boletos económicos básicos en algunas aerolíneas; se le cobrará.