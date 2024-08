“Los tumores de pacientes en Antofagasta son diferentes a cualquier parte del mundo”: el plan para la detección precoz del cáncer de pulmón en la Segunda Región

Un plan piloto para la detección precoz del cáncer de pulmón en la Región de Antofagasta que contempla una inversión cercana a los $ 2.000 millones, financiado por el Gobierno Regional, comenzará su ejecución en las comunas de Tocopilla y Antofagasta.

La iniciativa se implementará mediante la realización de una tomografía computarizada de baja dosis a la población, examen que permite detectar nódulos pulmonares sospechosos y así tratarlos tempranamente. Su objetivo es disminuir la morbilidad y mortalidad mediante la detección y tratamiento precoz en la etapa presintomática del cáncer pulmonar.

Los tumores en pacientes de Antofagasta poseen características diferentes a aquellos de otros lugares de Chile y el mundo, explicaron especialistas durante el Foro LatAm “Actúa Hoy 2024″, organizado por AstraZeneca, con el apoyo de la Embajada Británica en Chile.

El subdirector del Centro Oncológico del Norte, Alejandro Santini describió durante el encuentro que, “comparado con la Región del Maule, la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en Antofagasta es 7 a 8 veces mayor. No existe país en el mundo que tenga esa diferencia epidemiológica tan importante de una región a otra. Además, tenemos un 90% de los pacientes que llegan con cáncer de pulmón en etapa avanzada, donde tenemos poca oportunidad de poder curar. También existe una incidencia de cáncer escamoso, que es un tipo de cáncer de pulmón que en Antofagasta se da en un 40% o 50% de los casos y en el resto del mundo en un 20%”.

Una de las especialistas impulsoras de la iniciativa, la Dra. Carmen Schweitzer, jefa del Departamento de Gestión de Procesos Clínicos Estratégicos del Servicio de Salud de Antofagasta, explicó que “debido a la alta incidencia que tenemos de cáncer de pulmón y de otros cánceres en la región, en un trabajo conjunto con el GORE, estamos empezando un proyecto de detección temprana del cáncer de pulmón por medio de tomografías a cierta población objetivo. Esperamos de aquí a unos tres años ver un cambio en la epidemiología y empezar a aumentar el porcentaje de usuarios que son detectados de manera oportuna, esperamos en estadios I y II para hacer un manejo mucho menos invasivo”.

Para los expertos, hay también una situación multifactorial que incide en el desarrollo de la patología como es la contaminación del agua con arsénico elevado proveniente de las vertientes, el cual sería un factor que propicia la aparición de este tipo de cáncer que es más agresivo y se presenta principalmente, en personas mayores de 50 años.

Según cifras del Ministerio de Salud, la tasa de incidencia de cáncer pulmonar a nivel nacional es de 22,5 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en Antofagasta, en el caso de los hombres, esta cifra asciende a 62,5. Asimismo, esta región posee la mayor tasa de mortalidad por este tipo de tumor: 27,62 por cada 100 mil habitantes.

Jorge Fernández, director ejecutivo de Fundación Vi-Da, planteó la mirada de los pacientes durante el panel “Descentralización como soporte a los esfuerzos en el abordaje del cáncer de pulmón - contribuciones multisectoriales”. En la ocasión, sostuvo que valora este tipo de iniciativas porque “como sociedad civil organizada tenemos que educar a los pacientes que puedan detectar estos síntomas de manera oportuna. Es muy importante que el paciente tenga su diagnóstico a tiempo porque, lamentablemente, estamos llegando muy tarde y el paciente tiene bajas probabilidades de vivir”.

Tras moderar este panel de conversación, el oncólogo y radioterapeuta de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), Moisés Russo, aportó sus conclusiones: “En Chile tenemos una gran diferencia en distintas regiones que requieren enfoques particulares y la situación de Antofagasta es bastante distinta a la situación que tienen otras regiones. Se requiere revertir este fenómeno a través de programas de screening o bien, a través de programas de priorización de exámenes diagnósticos en personas con síntomas o signos de cáncer de pulmón. Pero tenemos un problema estructural del sistema con respecto a poder efectivamente hacerse cargo del diagnóstico precoz, de la tipificación y tratamiento oportuno en la red pública”.

Cáncer de pulmón en Chile, primera causa de muerte en patologías oncológicas

En América Latina, más del 80% de los casos de cáncer de pulmón se detectan en etapas avanzadas y en Chile, según cifras de Globocan, fue la primera causa de muerte dentro de las patologías oncológicas en 2022 con 3.944 personas fallecidas.

Respecto de la situación en el país, la doctora María Paz Saavedra, neumóloga del Hospital del Tórax, explicó que “Chile está en una situación muy difícil, que se traduce finalmente en una crisis para el sistema público-privado y que no tiene una solución viable en el corto plazo, mientras no exista una instancia en la cual haya un trabajo que incluya a autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) en las distintas instituciones que se dedican al manejo de pacientes con cáncer de pulmón. Y, obviamente, en la sociedad civil tenemos una tremenda brecha porque no existe un registro de cáncer que sea adecuado y fiable”.

Una situación similar expresó el doctor Diego Carrillo, oncólogo e integrante del Centro de Prevención y Control de Cáncer (CECAN). “Pese a que, en incidencia, el cáncer de pulmón es la quinta patología más importante en el país, en mortalidad, es la primera entre las enfermedades oncológicas”.

Para el especialista, “es una situación que tenemos que enfrentar de forma bien activa. Es muy importante que los pacientes que tengan sospecha de cáncer de pulmón puedan acceder a un estudio para un diagnóstico oportuno. Y cuando el diagnóstico ya está hecho, es fundamental que los sistemas funcionen de forma rápida y oportuna para que los pacientes tengan un tratamiento en el momento en que lo necesitan, porque esta es una enfermedad de pronóstico grave y de curso extremadamente agresivo”, subrayó.

En esa línea, la doctora María Paz Saavedra, agregó que es relevante generar instancias de piloto en cáncer de pulmón donde “se evalúe la factibilidad de implementar el screening en la población chilena, porque todos los estudios internacionales son en poblaciones distintas a la nuestra”.

Los expertos y académicos nacionales e internacionales se reunieron en el encuentro para intercambiar visiones y compartir las mejores prácticas para el diagnóstico temprano en Chile, Latinoamérica y Europa, así como los diversos esfuerzos multisectoriales para un mejor abordaje de la enfermedad. Lo anterior, con el propósito que la patología se instale como prioridad de salud pública para que la detección se realice oportunamente y los pacientes accedan a tratamiento temprano, situación que no ocurre actualmente.

En ese contexto, Patricia Biolchi, directora Médica de AstraZeneca Cono Sur, destacó la importancia de la instancia centrada en la colaboración público-privada en salud. “Es relevante para la compañía ser parte de estas iniciativas y generar oportunidades de diálogo porque somos un actor más dentro del sistema de salud. Debemos trabajar articuladamente para concentrar los esfuerzos y que así se genere un impacto positivo para los pacientes, porque es necesario que el tratamiento llegue en el momento correcto”, dijo.