Luna de sangre: vea el eclipse más largo de los últimos seis siglos a través de La Tercera

La madrugada de este viernes Chile será testigo en vivo y en directo de un eclipse lunar parcial. Y no es uno cualquiera, se trata del más extenso del siglo XXI y en 580 años. Tendrá una duración total de 3 horas, 28 minutos y 24 segundos.

Se trata de la cita previa a otro eclipse durante este 2021. El próximo 4 de diciembre la Antártica y solo algunos puntos de Chile continental, presenciarán un eclipse solar total, extendiendo a tres años consecutivos la temporada de eclipses, luego de lo ocurrido en 2019 y 2020.

Para poder disfrutar del evento astronómico las personas deben mirar en dirección noroeste (hacia la cordillera de la Costa) a partir de las 3 de la mañana con dos minutos (penumbra). Luego a las 4.18, cuando la Luna ingresa en la umbra, alcanzará su mayor visibilidad o fase máxima. A las 6.02 am, el satélite natural estará casi totalmente eclipsado para Santiago, cuando la Luna esté en el horizonte. Luego sale de la umbra a las 7.47 am y el eclipse se acaba totalmente a las 9.03 am.

El último eclipse lunar de la temporada 2021 será visible en cualquier parte de Chile (incluida Isla de Pascua) y alcanzará una cobertura total entre 97% y 98%. Se suma a otros eventos astronómicos ya registrados durante este año como conjunciones lunares y planetarias, lluvias de estrellas y meteoros, entre otros.

El grupo cazador de eclipses del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica transmitirá en vivo este evento a través del Canal de YouTube Astrofísica UC, con telescopios desde el centro de esquí El Colorado, a 36 kilómetros de Santiago.

Thomas Puzia, astrónomo líder del grupo, dice que será el más largo desde 1440 y que no habrá otro similar hasta 2.669.