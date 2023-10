Octubre termina como el “octubre” más frío en casi una década y lluvias podrían regresar en Halloween

¿Cuándo lloverá nuevamente en Santiago? En medio de un octubre poco habitual, con jornadas de precipitaciones y días fríos, es posible que los primeros días de noviembre sigan los mismos pasos de su predecesor, con un nuevo episodio de lluvia. El pronóstico señala que el evento podría registrarse el primer o segundo día de noviembre (este miércoles y jueves).

Históricamente, durante la segunda quincena de octubre y sobre todo en noviembre, en Santiago y parte importante de la zona central, se registraban días cálidos, jornadas de calor. Sin embargo, este 2023 no ha sido “convencional”, ya que el calor aún no se presenta como estábamos acostumbrados años atrás.

Octubre finaliza como el “octubre” más frío en casi una década y lluvias regresarían en Halloween

Justamente, octubre finaliza como uno de los “octubres” más fríos de los últimos años. La temperatura máxima promedio en Santiago fue de 21,8°C, es decir, medio grado bajo la máxima típica para el décimo mes del año, que es 22,3°C, lo que lo posiciona como el más frío desde 2015 (hace ocho años), aunque aún lejos del récord absoluto de octubre de 1953, de 18,1°C.

El fin de semana, según el registro de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), cayeron 2,5 mm de agua en Santiago, totalizando 4,5 mm en octubre. Cifras que podrían verse acrecentadas durante los próximos días.

Si bien, la DMC no proyecta precipitaciones para esta semana, sí lo hacen Meteored, AccuWeather y The Weather Channel. El primero señala que llovería miércoles y jueves, con hasta un 90% de probabilidades, totalizando 16,3 mm (ver gráfica a continuación), aunque también revela que luego de este sistema frontal, los días serían cálidos y despejados, llegando a 25°C.

AccuWeather proyecta que lloverían 6,3 mm, mientras que The Weather Channel pronostica que caerían precipitaciones a partir del miércoles en la tarde, y durante el jueves (75%).

Pronóstico de Meteored.

Amenaza de precipitaciones y frío: presencia de El Niño

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, cree que probablemente no sea una coincidencia que este mes de octubre haya sido en la zona central relativamente frío. “En la última década los tres meses de octubre más fríos registrados en la capital fueron todos años del fenómeno de El Niño: 2015, 2017, y 2023. Aunque, a pesar de la baja en la temperatura registrada en la zona central en los últimos dos meses, este 2023 se mantiene en el podio de años más cálidos jamás registrados en la capital (entre el 1 de enero y el 30 de octubre), solo por detrás de 2020 y 2016″.

Cordero explica que aunque se prevén precipitaciones para los próximos días en la zona central, la intensidad de las mismas será mayor en la zona centro sur. “Para Santiago, si se registran precipitaciones, esto no serían superiores a unos pocos milímetros. Lo anterior no es sorpresivo, pues las lluvias en la capital durante noviembre normalmente no superan los 6 mm promedio”, revela.

Octubre cierra en la capital con precipitaciones por debajo de valores típicos. “Durante octubre de 2023, las lluvias en Santiago no superan los 5 mm, lejos de los 12 mm considerados típicos. Además, Santiago completó seis años consecutivos con precipitaciones bajo valores típicos en este mes, la última vez que tuvimos un octubre considerado lluvioso en la capital fue en 2017″, añade Cordero.

“De cualquier manera, las precipitaciones de los últimos días fueron suficientes para mantener las lluvias acumuladas hasta la fecha en lo que va corrido del año, muy cerca de valores típicos. Es la primera vez desde que comenzó la larga e intensa sequía que afecta la zona central en 2008, que Santiago llega al último bimestre del año sin déficit de precipitaciones”, sostiene el climatólogo.

Similar situación ocurre en toda la zona centro, centro sur, y la Patagonia. “Aunque en algunas ciudades como Punta Arenas o Concepción los déficit de precipitaciones a la fecha, se acercan al 20%, en muchas otras zonas del país, como por ejemplo Curicó, se registran superávit en torno al 20%. Solo en el centro norte del país persiste un significativo déficit de precipitaciones. Probablemente el norte de la Quinta Región y la Cuarta Región, son las únicas que no dejarán atrás durante este 2023, la larga racha de años secos”, establece Cordero.

Nueva amenaza de precipitaciones: isoterma variable

La isoterma cero es generalmente baja en invierno y alta en verano, pero en primavera es más variable, y puede ser alta o baja. “Si la isoterma cero es baja (por ejemplo a 2.000 metros), cae nieve en la cordillera a partir de los 2.000 metros hacia arriba. “Si la isoterma cero es alta (por ejemplo a 3.500 metros), cae lluvia en la cordillera a partir de los 3.500 metros hacia abajo, y toda esa agua fluye montaña abajo disparando el riesgo de aluviones”, explica Cordero.

Pablo Rojas, investigador de la Universidad Autónoma, establece que en un sistema frontal, una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire cálido, lo que genera cambios climáticos significativos. Técnicamente, lo que sucede es que la masa de aire frío, que generalmente proviene del sur, reemplaza a la masa de aire más cálido en su camino. Esto puede resultar en lluvias y cambios en la temperatura”.

El reciente sistema frontal que afectó a la zona centro y centro-sur de Chile, así como el que eventualmente se presentará esta semana, son consistentes con los pronósticos estacionales emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile que preveía una primavera con precipitaciones sobre valores típicos.

El último informe trimestral de la DMC plantea que se harán presentes más lluvias de las normales (zona central) y temperaturas máximas más cálidas de las habituales (de Arica a Futaleufú). Este escenario se ve condicionado por la presencia del fenómeno de El Niño.

El documento trimestral de la DMC indica que Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción presentarán lluvias “sobre lo normal”, mientras que de Temuco al sur, “normal o sobre lo normal”. En el norte, como es habitual en esta fecha, no se visualizan precipitaciones.

“El comienzo del último trimestre del año muestra algo bastante interesante, ya que podemos apreciar que octubre-noviembre-diciembre se presenta prometedor en cuanto a la variable de precipitación, mostrando condiciones entre normal a sobre lo normal en el centro – sur del país”, señala este último.

Imagen referencial. Crédito: Agencia Uno

Amenaza de precipitaciones: podría manifestarse como nieve

Los sistemas frontales pueden afectar tanto la costa como la cordillera. “En la costa, por lo general, se observan lluvias y vientos fuertes, mientras que en la cordillera, las precipitaciones pueden manifestarse como nieve”, explica Rojas.

“La altitud de la isoterma, o el nivel en la atmósfera donde la temperatura alcanza cierto valor, puede variar según las condiciones climáticas y la ubicación geográfica. En el contexto de un sistema frontal, si se pronostica que la temperatura en altitudes más bajas de la atmósfera disminuirá, podría indicar que la isoterma será baja. Esto podría favorecer la caída de nieve en altitudes más bajas de la cordillera o incluso cerca de la costa, en lugar de lluvia”, añade Rojas.

Sin embargo, señala el académico de la Universidad Autónoma, “la determinación de si la isoterma será baja o alta específicamente en el caso del sistema frontal que se espera para la zona centro-sur de Chile depende de las condiciones atmosféricas específicas en ese momento y de la información proporcionada por los pronósticos meteorológicos locales”.

“Las isotermas suelen variar con las estaciones del año y con la latitud, por lo que es importante consultar fuentes meteorológicas confiables para obtener información actualizada y precisa sobre la altitud de la isoterma en un evento climático particular. Los sistemas frontales pueden traer consigo cambios significativos en el clima y, por lo tanto, es fundamental estar preparados y tomar precauciones según lo indique el pronóstico”, finaliza Rojas.