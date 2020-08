Por qué Spotify se sube al carro de los esports con League of Legends

La industria del streaming musical es de las pocas que ha logrado hasta ahora, junto a los videojuegos, salir airosa de la pandemia mundial por coronavirus. En julio pasado, Spotify alcanzó 138 millones de suscriptores -más del doble de su competencia- y sumando suscriptores y gratuitos, se encuentra cerca de los 300 millones de usuarios.

“Nuestro negocio ha funcionado bien durante el segundo trimestre y continúa operando en un alto nivel a pesar de la continua incertidumbre generada por la pandemia”, dicen desde la compañía. “América Latina continúa experimentando un rápido crecimiento, creciendo en un 33% de un año a otro y representando el 22% del total de usuarios activos mensuales, el mismo porcentaje que en el primer trimestre de 2020”.

Pero el crecimiento más considerable del último tiempo se ha visto en el área de los videojuegos. Según el estudio “Brecha en el uso de Internet: Desigualdad digital en el 2020” de Fundación País Digital, el uso de internet para entretenimiento pasó de 84,2% para el año 2013 a un 85,6% en 2020, considerando videojuegos y plataformas de streaming, tanto de música como video.

En Chile, el área de los videojuegos aumentó a un 19% durante los últimos meses, según cifras de la operadora WOM. De hecho, Steam, plataforma distribuidora de videojuegos, alcanzó 24,5 millones de jugadores conectados simultáneamente, representando en Chile un 370% de incremento, según la operadora Entel.

“El uso de internet para videojuegos, gracias al Internet, se transforma desde el uso de consolas y computadores en entornos aislados y competencias locales, a una escena global, de alta competitividad, profesionalismo, de millones de jugadores que son parte de una comunidad que no se detiene y gana seguidores día a día. Uno de los grandes influyentes ha sido las plataformas de streaming como Twitch, Youtube Gaming o Mixer, entre otras, que han llevado el desarrollo de campeonatos nacionales e internacionales, así como el desarrollo de jugadores profesionales y de la industria al siguiente nivel”, Ricardo León, director del Centro de Estudios Digitales de Fundación País Digital.

“Durante el periodo de confinamiento se visualizó una serie de cambios y efectos en la vida cotidiana de las personas. Una de ellas tiene que ver con el aumento en los esports y el contenido en línea, que se han convertido en algunos casos, una de las principales actividades para disfrutar en este periodo”, asegura Ariela Mendel, Marketing Manager de Asus Chile, marca con amplia experiencia en el área de los esports, y que en el evento CES 2020 de Las Vegas presentó el computador portátil ROG Zephyrus G14, de gran aceptación en el segmento.

Con estas cifras, no parecía alocado pensar en una asociación entre plataformas de videojuegos y streaming musical.

Salto de fe

Hoy, Spotify anunció su primera asociación con Riot Games, creador de League of Legends, uno de los videojuegos de esports más populares del mundo. El título, desarrollado en 2009, ha ganado gran popularidad en el último tiempo. Comenzó con unos pocos cientos de miles de jugadores, alcanzando los 11 millones en 2011, un gran salto a 65 millones en 2014 y otro aún mayor a 100 millones de jugadores en 2017. Después tuvo una ligera caída a 75 millones en 2018, y en 2020 ya cuenta con entre 100 y 120 millones de jugadores.

Como resultado de esta asociación, Spotify es ahora el socio oficial y exclusivo de transmisión de audio para los eventos globales de League of Legends. La empresa señala que existirá contenido exclusivo y original de podcasts para el juego, un espacio oficial con nueva música y playlists inspiradas en la comunidad gamer, una mirada detrás de escena de la creación del himno que se tocará durante las ceremonias de apertura de los Campeonatos del Mundo y muchos otros.

No es el primer acercamiento de la plataforma a la industria del videojuego. Según cuenta a La Tercera Neal Gorevic, Global Head of Marketing Strategy of Spotify, “actualmente tenemos un Gaming Hub disponible en Spotify. Nuestros expertos en música locales organizan listas de reproducción de juegos seleccionadas, podcasts centrados en juegos y bandas sonoras de juegos originales.

“Dentro de nuestro centro de juegos, hay algo para todos, incluida la audición específica de género personalizada para la experiencia de juego y bandas sonoras de juegos oficiales”, dice.

Gorevic añade que “también brindaremos a los fanáticos un vistazo detrás de escena a la creación de Worlds Anthem, con un Worlds Anthem Takeover en Spotify junto con un nuevo podcast e integraciones de productos personalizados. Esta canción tan esperada es el himno del año. Se lanza junto con un video musical personalizado, para luego presentarse durante la Ceremonia de Apertura de las Finales del Campeonato Mundial. En años anteriores, Riot Games ha trabajado con artistas, entre los que se encuentran Imagine Dragons, The Glitch Mob, y Against the Current”, asegura el ejecutivo.

¿Por qué eligieron a Riot Games y League of Legends y no otro juego? ¿qué les llamó la atención?

“Spotify y League of Legends sports son las dos marcas más importantes de nuestras respectivas industrias, y llegan a millones de jugadores y fanáticos del audio en todo el mundo, al tiempo que comparten el compromiso mutuo de crear experiencias únicas y memorables para los fanáticos. El consumo de Spotify en consolas de videojuegos ha aumentado y la gente sigue escuchando cada vez más nuestras listas de reproducción de videojuegos”.

¿Qué incluirán los podcasts?

“Spotify y Riot Games están trabajando para crear y lanzar varios podcasts nuevos de League of Legends. Untold Stories: Top Moments from Worlds, una serie de 9 episodios previa al décimo campeonato mundial de League of Legends esta primavera. Los oyentes podrán escuchar sobre los mejores jugadores e himnos a través de los highlights del juego, entrevistas grabadas, efectos de sonido del juego y nuevas entrevistas con jugadores clave. Gracias a nuestra alianza extendida, esperamos desarrollar este podcast en los próximos años”.

¿Existirá contenido regional dependiendo de los torneos?

“El contenido digital y las atractivas experiencias para los fanáticos estarán disponibles para todos los usuarios de Spotify y fanáticos de League of Legends a nivel mundial en los mercados donde ambas marcas están disponibles actualmente”.

¿Qué incluye el material de League of Legends a diferencia de otros playlists u otras bandas sonoras de videojuegos?

“Como parte de la asociación, lanzaremos un centro oficial de League of Legends en Spotify. La música ya es importante en el mundo de League of Legends, pero iremos un paso más allá al crear un hub lleno de nueva música, podcasts y listas de reproducción inspirados en la comunidad de jugadores, incluidos This is League of Legends y Official League of Legends Playlist”.

¿Piensan expandir esta asociación con otros estudios o franquicias de videojuegos?

“No podemos comentar sobre otros planes futuros en este momento (...) Anticipamos que esta tendencia continuará, por lo que estamos entusiasmados con lo que vendrá a través de nuestro partnership con Riot Games”