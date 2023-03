Ser o no Ser: El futuro de la Inteligencia Artificial Generativa

Independiente de que los modelos se utilicen en tareas de procesamiento de lenguaje (ej. diálogo en chatGPT), paradójicamente, estos no poseen fundamentación alguna en el lenguaje, sino que en cajas negras “predictoras” (aka. redes neuronales) que realizan cómputos y que no pueden comprender lo que reciben ni lo que generan (otra historia diferente es que los usuarios “crean” que la máquina está comprendiendo lo que hace, lo que es falso).Interesantemente, todo ello no sólo está en las advertencias de la carta del Future of Life Institute, sino que también es parte de varias regulaciones y principios para la IA responsable, emitidos tanto por la Comunidad Europea, como la OCDE, entre otros organismos.