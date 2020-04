Tigres y gatos con coronavirus: mascotas también deberían hacer cuarentena

¿El coronavirus puede infectar a las mascotas? Ha sido una interrogante frecuente en las últimas semanas.

Una preocupación relevante para un país como el nuestro: En Chile, más de la mitad de los hogares tiene una mascota, en su mayoría un perro o gato, según un estudio de la empresa Gfk Adimark del año 2018. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) además señala que según datos de VIII Encuesta de Presupuestos, un 35,2% de los hogares en las capitales regionales del país destina parte de su presupuesto al cuidado de sus mascotas.

Por eso, la confirmación de un gato con coronavirus en Bélgica y dos perros en Hong Kong infectados, generó preocupación entre los dueños de mascotas. Los gatos y los perros están en contacto cercano con los humanos y, por lo tanto, "es importante comprender su susceptibilidad al Sars-CoV-2 para el control de Covid-19”, dice un estudio publicado el 31 de marzo.

El tema vuelve a causar alarma luego de que el domingo 5 de abril el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó el Sars-CoV-2 (virus que causa Covid-19 en humanos) en un tigre en un zoológico de Nueva York.

Esta es la primera vez que un tigre se infecta con Covid-19. “Se tomaron muestras de este tigre y se analizaron después de que varios leones y tigres en el zoológico mostraran síntomas de enfermedad respiratoria”, detalló el organismo.

Un tigre de bengala, similar al del zoológico de Nueva York al que se le detectó Sars-CoV-2, el virus que causa Covid-19 en humanos.

Se cree que esos grandes felinos se enfermaron después de exponerse a un empleado del zoológico que estaba diseminando virus activamente. El zoológico ha estado cerrado al público desde mediados de marzo, y el primer tigre comenzó a mostrar signos de enfermedad el 27 de marzo. “No hay evidencia de que otros animales en otras áreas del zoológico muestren síntomas”, comunicaron desde el recinto.

Evidencias

Nicole Tischler, viróloga de la Fundación Ciencia y Vida, hace semanas que alerta sobre las evidencias que muestran que sí son posibles los contagios del nuevo coronavirus en animales, “porque me parece especialmente relevante tomar las medidas respectivas”.

Tischler dice que hay bastante evidencia. Los estudios muestran que existe una enzima que usa el virus como receptor, el ACE2 (enzima convertidora de angiotensina) que se asemeja en su secuencia entre humanos y felinos, y también se asemeja en su distribución dentro del organismo.

La ACE2 es una enzima que tiene como función normal la regulación de la presión arterial, y cuando el virus infecta el organismo, la utiliza como receptor para entrar a la célula, es decir, como mecanismo para infectar el organismo. La vinculación del virus y el riesgo en pacientes con hipertensión la establece un estudio realizado en China que encontró que la presión arterial alta parecía ser un factor de riesgo independiente para morir por Covid-19.

“Ese receptor es el que permite que el virus pueda infectar células. Es como si en la puerta de entrada el virus usa una llave y esa llave calza con ACE2. Esa es la primera evidencia que hay”, explica Tischler.

La segunda evidencia relevante, indica la viróloga, es que se hicieron estudios en vivo donde se infectaron gatos domésticos y se vio que son susceptibles a la infección. Si bien el trabajo no describió los síntomas que desarrollaron los animales, sí vieron que los gatos podían secretar virus en la tráquea y que podían contagiar a otros gatos, “lo que se vio que solamente ocurrió en uno de tres casos, pero es posible y no se puede descartar”, sostiene la viróloga.

El estudio que indica la investigadora fue realizado en China por científicos del Harbin Veterinary Research Institute, y consideró a cinco gatos que fueron inoculados con coronavirus. Tres de los animales fueron colocados en jaulas junto a gatos a los que no se les había dado el virus, y uno de los gatos expuestos también se infectó, lo que sugiere que la transmisión se produjo a través de gotitas respiratorias. Los hallazgos fueron replicados en un segundo grupo de gatos. Los hurones, que ya se están utilizando en ensayos de vacunas para Covid-19, también fueron estudiados y se detectó que son susceptibles de contagiarse.

FOTOl: AFP

Los gatos infectados con el coronavirus pueden transmitirlo a otros gatos. Pero los perros no son realmente susceptibles a la infección, indica el mismo trabajo, que concluye además que es poco probable que los pollos, cerdos y patos contraigan el virus.

Por esas razones es necesario cuidar a los animales no solo para que no mueran, sino que para que no se establezca el virus en alguna otra especie, detalla Tischler: “Las personas positivas con síntomas no se deben acercar a sus mascotas. Ya se ha testeado en varias mascotas, y entre esas pruebas se ha encontrado perros y gatos positivos, los perros son menos susceptibles ya que en ellos el receptor AC2 es menos parecido y cuando se infectaron directamente perros con el virus por la misma vía intranasal como los gatos, no se observó que fueran susceptibles de la misma manera que los gatos”.

Ya una vez que el gato está contagiado no existe evidencia de que puedan contagiar a personas. Lo que sí se sabe que eventualmente un gato podría infectar a otro gato, pero no con tanta eficiencia “Lo que prueba eso, es que hay muchos gatos en la calle que pelean, que se encuentran, el virus se podría empezar a transmitir y establecer una especie que no conocemos”, advierte.

Cuarentena para mascotas

Hay que tener cuidado con la fauna silvestre, destaca Tischler. “El Ébola ha matado muchos gorilas en el mundo, porque se transmite de murciélago a gorila. Y acá lo que podría pasar es que nuestra fauna silvestre podría morir por la infección o podría mantener el virus en la población produciendo menos síntomas y generar un nicho en el medioambiente. Pero no lo sabemos, es especulación, pero hay que tener en mente que en este escenario nosotros deberíamos dar instrucciones de que los enfermos se aíslen de las mascotas, eso es muy importante”.

Por el momento no hay evidencia de que las mascotas contagien a humanos, pero sí que los humanos contagien a mascotas. En relación a lo ocurrido en Nueva York, no existen estudios que demuestren que ocurrió. “Pero especulativamente podría un humano haberlo contagiado a través de aerosoles, riéndose hablando fuerte o a través de objetos contaminados, en el plato en que lo alimentaron, pero es especulación”, dice la viróloga.

En los primeros meses la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba que no había evidencia de animales contagiados por coronavirus, “pero la OMS ha tenido que retractarse muchas veces, ya tenemos evidencia suficiente para decir que los gatos y hurones son susceptibles de ser contagiados, y se usan como mascotas”.

"Es importante que los humanos cuidemos el ecosistema, no acercarnos a ellos para que los animales no puedan formar un bicho nuevo para ese virus. Aparentemente el hombre puede contagiar antes de desarrollar síntomas y cuando se da cuenta ya estaba secretando el virus, en ese caso es importante que se encierren los animales 14 días igual que los humanos, si se dan cuenta que tuvieron contacto estrecho humano animal, en ese caso es recomendable encerrarlos o aislarlo, de que no salga al medioambiente”, subraya la especialista.