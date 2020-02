¿Puede una mascota infectarse con coronavirus? Perro contagiado con Covid-19 genera incertidumbre sobre poder del virus

En un comunicado el Centro de Protección Sanitaria de Hong Kong pidió a sus pacientes infectados por Covid-19 que tienen una mascota, que las entreguen para someterlas a una cuarentena de dos semanas.

Esta medida fue implementada luego de que el perro de una mujer de 60 años contagiada con coronavirus diera positivo en los exámenes que se le tomaron. Por el momento el can no muestra ningún síntoma de la enfermedad, y es necesario realizar otra prueba para confirmar si está contagiado o no aclaró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Protección del Medio Ambiente en Hong Kong.

Por esta razón, es que el organismo pidió calma, ya que los resultados de la prueba, según La Vanguardia, arrojaron que el perro tiene un “débil positivo” y además, aún no se ha descubierto que exista un riesgo de contagio de las mascotas a los humanos.

Sin embargo, especialistas en virus y animales dicen que si se llegase a confirmar que el perro además de la capacidad de infectarse, tiene la capacidad de transmitir el coronavirus cambiaría radicalmente el escenario mundial.

Oscar Leyton, especialista en virus y Director docente de la escuela de Tecnologóa Médica de la U. Mayor, cuenta que en este caso “podría existir una alta probabilidad que el perrito que se lo transmitió a esta persona pueda transmitirlo, ya que puede existir la posibilidad de que este tenga la adaptabilidad del virus y esto generar una mayor amplificación del contagio”.

Por su parte, el Dr. Ezequiel Hidalgo, director de conservación e investigación del Buin Zoo, explica que si se llegase a comprobar que el Covid-19 se puede convertir en un patógeno multi hospedador se complicaría mucho el manejo de esta enfermedad. “Así que ojala se logre descartar que al menos el perro no tiene la capacidad transmisión”.

El animal en cuestión fue recuperado el miércoles de la casa de su dueña, quien fue hospitalizada en aislamiento. Fue a raíz de esta situación que inicialmente las autoridades llevaron a realizar las pruebas en el animal, sacando muestras de sus cavidades nasales y orales, las que finalmente arrojaron un contagio.

¿Qué dice la OMS?

En la página web oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede leer que no se puede contraer el coronavirus por contacto con las mascotas. “No hay datos que indiquen que animales de compañía o mascotas como gatos y perros hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante de la Covid-19” afirman.

Además, aunque dicen que efectivamente los coronavirus provienen de los animales, como fue en el caso de Sars en 2003 que provenía de las civetas o con el Mers que se transmitía desde los dromedarios al humano, “en raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas”.

Un hombre con un perro en Beijing, el pasado 25 de febrero. FOTO: AFP

El tecnólogo médico experto en virus, agrega que para que se pueda producir este ‘salto’ del virus “tiene que haber un contacto muy estrecho entre el animal infectado y el grupo de humanos (o viceversa), y también todo va a depender de las características inmunológicas de cada especie (ya sea el animal o la persona)”.

Otra cosa muy relevante, que explica Hidalgo, es que hay que estar muy atentos a la actualización que se vaya teniendo respecto de este caso, ya que el coronavirus es muy nuevo y no se sabe lo que podría pasar. “Lo primero es ver si el perro es susceptible al contagio, lo segundo es si puede mostrar algún tipo de sintomatología y tercero y más importante, es saber si el perro es capaz de transmitir el virus”.

En tanto, según el sitio de la OMS “todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19”.

Medidas de protección

A pesar de que aún no está confirmado que el virus pueda traspasarse desde perros y gatos hacia los humanos, la OMS dice que de igual manera hay que tener medidas de protección en la zonas afectadas al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, “evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos”.

Además, dice que hay que asegurarse de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. "Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados”, dice la organización sanitaria.

Las autoridades Hong Kong dijeron que las mascotas de las personas infectadas deben permanecer en cuarentena por 14 días y agregaron que harían más pruebas al perro y permanecerá en cuarentena hasta que sus pruebas den negativo.

En tanto, según Leyton, a pesar que la probabilidad de que un virus se transmita de un animal a un humano o viceversa es la misma, "depende del virus, pero en ambos casos puede ser posible porque muchos virus tienen esa adaptabilidad o mutación. En general se nota más hacia las personas porque nosotros no tenemos inmunidad frente a los virus de animal”.