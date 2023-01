Tremendas Sin Límites

Sin un límite real, hoy más de una decena de adolescentes y jóvenes participamos del evento más importante de divulgación científica a nivel latinoamericano. Aunque el nombre Congreso Futuro nos invite a soñar con el mañana, las Tremendas pudimos aterrizar en el presente.

¿Quién diría que una niña de 16 años podría hablar a la par sobre ciencias con un Premio Nobel? ¿Que una niña de 15 interpele a la sociedad en televisión abierta por más mujeres en las STEM? ¿Que una de 21 se destaque por su capacidad de inspirar a través de temas como la biociencia en la conferencia de prensa y escenario principal del Congreso Futuro? ¿Que 13 niñas pudieran emocionar a una de las biólogas marinas más importantes del mundo?

Nosotras. El movimiento de niñas y jóvenes que se propuso cambiar el mundo, para avanzar hacia una Tremenda Sociedad.

“Perdón” nos pidió Shoshana Zuboff, reconocida socióloga y expositora del encuentro, con la que tuvimos el privilegio de poder compartir en este espacio. Y es que con la diferencia de casi cuatro generaciones entre ella y nosotras, aún las ciencias son un lugar hostil para la juventud, y mucho más para las mujeres.

12/01/2023 FOTOGRAFIAS A ROCIO GONZALEZ, EMBAJADORA DE CONGRESO FUTURO 2023 FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Abrirnos paso como científicas y voceras en estos espacios, es relevante no sólo para nosotras mismas como beneficiarias directas, sino también para inspirar a que más niñas se atrevan. Datos de Unicef dicen que cerca del 50% de los padres y madres aspiran a que sus hijos sigan una carrera STEM, pero sólo el 20% de ellos hacen lo mismo por sus hijas. Con ese nivel de confianza puesta hacia las niñas, es sumamente difícil superar las históricas brechas de género en las ciencias.

Sentirse insuficientes, que nos será difícil o que en realidad somos mejores para las humanidades, incluso relegarnos a carreras científicas con roles de cuidado, son algunos de los muchos hitos por los que pasa una mujer que se atreve a soñar con ser parte de las ciencias.

Esta semana le dijimos que NO a nuestra impostora interna, y como las niñas, adolescentes y jóvenes tremendas que somos, nos tomamos e involucramos desde todos los rincones y roles que el Congreso Futuro dispone: voluntarias, coordinadoras, embajadoras y speakers: las dos más jóvenes de todo el evento. No dejamos que nadie nos dijera que por ser “chicas” no podíamos hacerlo y entre compañeras nos permitimos sentirnos en casa.

Agradecemos a la Fundación Encuentros del Futuro por abrir más espacios de participación para nosotras. No sólo desde el Congreso Futuro, sino también desde Futuristas y el Encuentro de Jóvenes x el Futuro. Ser parte de estos y otros encuentros relevantes a nivel nacional e internacional, resulta un desafío que estamos no sólo dispuestas, sino también, listas para enfrentar. ¿Y ustedes? Nosotras seguiremos presentes e incidentes.