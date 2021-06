Vidal con Covid: ¿Como un deportista de elite puede dar positivo y terminar hospitalizado?

Durante varios días se rumoreó en redes sociales que Arturo Vidal (34 años), jugador del Inter de Milán y de la Selección Chilena de fútbol, tenía amigdalitis e incluso fiebre. Aunque el jugador no confirmaba que tenía Covid, un parte médico emitido por la Roja anoche confirmó lo que nadie quería escuchar, leer, ni saber. Vidal tiene Covid-19.

La amigdalitis, que en realidad era un cuadro de amigdalitis pultácea severa, estaba acompañada del virus. “El cuerpo médico de la Selección Chilena señala que por solicitud del jugador Arturo Vidal, se informa que fue diagnosticado en el examen preventivo diario realizado en el día de hoy lunes 31 de mayo (ayer) con Covid positivo”, señalaba el documento oficial del cuerpo médico.

Luego, el propio jugador lo confirmó a través de sus redes sociales. “Lamentablemente en el control de hoy (ayer) me entero que resulté positivo de Covid, a consecuencia de un amigo que estando sin síntomas dio positivo en un control preventivo. Esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyare a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para poder vestir nuevamente La Roja de Todos”, escribió.

Considerando su estado físico, capacidad atlética, respiratoria y pulmonar, ¿cómo un deportista de élite pudo ser afectado por el virus y cómo le afectará?

Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, señala que el caso de Arturo Vidal es “un muy buen ejemplo de que no estamos libres de infectarnos independiente de la edad o incluso del estado de vacunación. El Covid-19 es una enfermedad que afecta a jóvenes, adultos mayores, personas sanas, con enfermedades crónicas, deportista, sedentarios, entre otros, a todos por igual”.

Vidal, que se encuentra internado en la Clínica San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, se perderá los duelos por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina y Bolivia. A la fecha, ningún otro jugador de la selección ha dado positivo, los exámenes PCR son negativos en toda la delegación.

Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, señala que todas las personas son susceptibles a enfermarse de Covid-19, “independiente de nuestra actividad, profesión y condición física. Sobre todo si aún no han sido vacunadas contra esta enfermedad”.

El riesgo de contagio no disminuye en ningún contexto, “lo que sí puede cambiar es el pronóstico, ya que es muy probable que una persona sana, joven y deportista tenga menos complicaciones asociadas al Covid-19, pero no lo garantiza. Conocemos casos en Chile de deportistas que han fallecido a causa del Covid-19. Esto es un ejemplo para reforzar las medidas de autocuidado y de invitar a la población joven y deportista a vacunarse si es que no lo ha hecho y a mantener todas las medidas de prevención independiente de su condición basal de salud”, explica Silva.

Silva dice que “del Covid-19 no se libra nadie, estamos todos expuestos y si bien una persona inmunodeprimida, adulto mayor o enfermo crónico tiene más riesgos de una mala evolución, no es una condición exclusiva de este grupo de personas”.

Cristopher Mansilla falleció a los 30 años debido a las consecuencias del Covid-19.

Vidal, como lo señalaba Ignacio Silva, no es el único caso. En mayo, el ciclista Cristopher Mansilla (30 años) falleció víctima de Covid-19 después de permanecer varios días internado.

El futbolista arribó desde Italia junto a su familia hace cinco días. En su estadía en Chile, compartió con amistades, entrenó por la selección e incluso se vacunó. Muchos cuestionan lo primero, ya que aparentemente ahí fue donde contrajo la enfermedad.

Tinoco añade que las personas que realizan deporte, “pueden evolucionar de manera más favorable si se enferman de Covid-19, sin embargo, hay personas jóvenes y deportistas que igualmente pueden presentar un cuadro más grave”.

Habitualmente los síntomas son similares (independiente de la edad o condición física), “ya que las manifestaciones del Covid-19 como la tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, entre otros, son los síntomas clásicos que están presente tanto en personas jóvenes deportistas como en el grupo de riesgo, lo único que cambia es el riesgo de presentar complicaciones, pero no los exime de fallecer o ingresar a una UCI”, añade Silva.