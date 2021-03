Milan Ivelic (Ind): “La cultura debería ser un derecho constitucional, no solamente que el Estado contribuya a expandir la creación sino que se preocupe de los artistas”

Con una extensa trayectoria en el mundo de la cultura y las artes, por estos días Milan Ivelic (85) está dedicado a su candidatura como constituyente por el distrito 11, donde competirá dese la lista “Independientes por una Nueva Constitución”.

Uno de sus pilares primordiales será garantizar la cultura en todas sus dimensiones como un derecho constitucional.

A sus 85 años, usted es probablemente el candidato constituyente con más edad en todo el país. ¿Qué lo llevó a presentarse como candidato?

Siento que la vejez no es el término de la vida, es una etapa de la vida. Entonces esfundamentalmente el hecho de que yo me sienta bien, que pueda seguir trabajando porque sigo haciendo clases y estoy permanentemente con estudiantes. Tengo que preparar las clases y tengo que pensar, reflexionar y moverme. Me siento y me encuentro en una situación de salud física y mental, no sé si decirlo, privilegiada a mi edad. Eso mismo me estimuló a pensar en participar como constituyente en la Convención, pensando además que tengo una experiencia de vida muy larga.

Entre sus propuestas primordiales está la protección al medioambiente. ¿Qué es lo que se debería transformar en cuanto a los recursos naturales en la próxima Constitución?

Lo primero que habría que hacer es proteger el medioambiente. En ese sentido, establecer en la Constitución que la naturaleza es titular de derecho, es decir, que la naturaleza debería quedar incorporada en la Constitución como derecho constitucional, que se garantice su protección, estabilidad, de tal manera que no se perjudique la vida de la naturaleza y al mismo tiempo, la vida del ser humano. Yo pienso que la labor de los constituyentes tiene que ser defender a toda costa la naturaleza, y ver de qué manera la equilibramos con la producción.

¿Cuán primordial es exigir que en la nueva carta constitucional esté la protección a los adultos mayores del país?

Es una cuestión fundamental. Te diría que por una parte la protección al adulto mayor, conjuntamente con la protección a niños y niñas que están en una situación de orfandad o de no tener quién los proteja y cuide; y al mismo tiempo, a las personas discapacitadas. Entonces, vuelvo a insistir, creo que aquí hay una situación de protección y derechos para estos tres grupos humanos, de tal manera que no se sientan completamente desprotegidos. Pienso en lo importante que ha sido la película “El Agente Topo”, ahí hay una clara muestra de cómo en un hogar de ancianos y ancianas modesto han podido vivir siempre, siempre, con el problema del abandono.

También ha manifestado como prioridad romper con la desigualdad social. ¿Qué propuestas tiene para que el término de esta desigualdad sea una realidad?

Hay cuestiones que son básicas. Un Estado tiene que garantizar alimentos, salud, educación, vivienda y cultura; esos son pilares fundamentales para lograr la sobrevivencia de las personas. Por lo tanto, tiene que quedar establecido que el presupuesto de la nación va a destinar un porcentaje importante para que nadie en el país sufra de hambre, o nadie en el país pueda decir “no pude ir a la escuela”.

Creo que aquí tiene que haber una voluntad política de parte de los gobernantes, pues esos pilares que acabo de mencionar tienen que quedar completamente satisfechos para que por lo menos la población pueda gradualmente mejorar su nivel de vida y puedan vivir en condiciones humanas.

Usted fue director del Museo de Bellas Artes y además es profesor de teoría e historia del arte. ¿Cómo debería garantizarse aún más el acceso, la participación y la creación en cultura y artes?

Siento que la cultura ha pasado a ocupar un lugar secundario en la vida humana. La cultura significa cultivo, cultivo significa la posibilidad de crecer, de desarrollarse. Por lo tanto la cultura nunca termina, termina con la vida del ser humano. En ese sentido, planteo la idea de que el poder de la cultura no significa establecer una obligatoriedad sobre ella, sino que una opción que todos los seres humanos pueden elegir.

Agregaría que la cultura debería ser un derecho constitucional. No solamente que el Estado contribuya a expandir la creación, sino que se preocupe en lo social y económicamente de los artistas, que puedan tener derecho a la seguridad social. Hay muchos artistas que prácticamente se mueren de hambre, porque no tienen cómo sobrevivir cuando están en edad de vejez.

¿Cómo percibe que debería ser el sistema de gobierno? ¿Es partidario de establecer un Estado plurinacional?

Soy partidario de un Estado plurinacional para así dar cabida a todos los pueblos originarios y pensemos también lo que está pasando con los inmigrantes que están formando una nueva comunidad. También me parece importante que haya una descentralización del poder, que no se centre exclusivamente en Santiago y que en las regiones haya mayor grado de autonomía.

El poder del presidente es demasiado grande. Creo en un mayor equilibrio de los poderes del Estado, por lo tanto, no me parece conveniente que hayan atribuciones demasiado fuertes que descansan sólo en el poder Ejecutivo. En ese sentido, debería haber una especie de juego de balanza que equilibrara las atribuciones del presidente de la República y del Congreso. Lo otro para mantener la balanza, es la participación ciudadana. Que esa participación se manifestara en la posibilidad de consultas periódicas sobre temas que pueden ser comunales, regionales y nacionales.