Rodrigo Álvarez dice estar “absolutamente convencido que va a haber una vicepresidencia de centroderecha como corresponde” en la Convención Constitucional

Este viernes, ad portas de finalizar el proceso de votaciones para definir las siete vicepresidencias adjuntas de la Convención Constitucional, que integrarán la mesa junto a María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN), el convencional Rodrigo Álvarez (Vamos por Chile/UDI) se refirió a las negociaciones en su sector para determinar potenciales candidatos para el cargo.

Ayer la Convención definió cinco vicepresidencias y hoy se deben definir las dos que faltan: Amaya Alvez (Frente Amplio, distrito 20), Bárbara Sepúlveda (Chile Digno, distrito 9), Tomás Laibe (Colectivo Socialista, distrito 27), Natividad Llanquileo (escaño reservado, pueblo mapuche) y Lidia González (escaño reservado, pueblo yagán).

Para esta elección se necesitan 24 patrocinadores para definir una vicepresidencia adjunta, los que son reunidos por convencionales generales. Mientras que los de pueblos originarios deben reunir ocho.

Sobre este sistema, Álvarez dijo en radio Agricultura que “las vicepresidencias adjuntas pueden ser definidas en los días posteriores. Nosotros teníamos la información y así la habíamos recibido y así me la confirmaron ayer en la mañana, que el grupo de RN y Evopolí ya tenían las firmas y las habían conseguido, por lo tanto, tenían un vicepresidente potencial (…)”.

Siguiendo la línea de lo anterior, el también abogado (PUC) agregó que “eso no fue así finalmente, era una información falsa, equivocada. No tenían las firmas. Nosotros teníamos 21 votos y estábamos buscando si lográbamos las otras tres firmas. Lo que ocurrió fue que nos encontramos ayer que teníamos que ponernos de acuerdo y a conversar (…). Estoy absolutamente convencido que va a haber una vicepresidencia de centroderecha como corresponde. (…) Al menos va haber una. Hay varios nombres, nosotros teníamos: Alfredo Moreno (distrito 17), Felipe Mena (distrito 24), Ruth Hurtado (distrito 22), Eduardo Cretton (distrito 22)”.

También se refirió a sus dichos del pasado miércoles luego de que la Convención se decidiera por la nueva Mesa Directiva. Estos hacían referencia a los 78 votos que alcanzó Quinteros, los que corresponden al mínimo para obtener el cargo de la presidencia. Lo anterior, surge como una “preocupación” para Álvarez: “Yo dije y me parece razonable el punto de vista político pensarlo así (…), es una mesa que parte exacto con los 78 votos que necesitaba alguien para ser presidente y al mismo tiempo, en ese grupo, 68 (de ellos) no estaba ni el Frente Amplio ni el PS, que son fuerzas dentro de la izquierda muy relevantes para la Convención. Demuestra un grado de mayor debilidad, no es lo mismo, y es cosa de ver las reacciones a lo que ocurrió 4 de julio cuando ellos sí reunieron mas de 100 votos o la gran cantidad de votos por distintos candidatos”.

De esta forma, el convencional por el distrito 28, destacó que “algo se había olvidado por parte de muchos, es que esta mesa dentro de tres meses tiene que ser rectificada porque hay una norma reglamentaria (…). Si se extiende de los nueve a los 12 meses, la mesa vigente a ese mes tiene que ser rectificada por mayoría absoluta de los convencionales, ósea se tiene que volver a repetir la votación. Yo les decía a todos: ojo estamos eligiendo una mesa en el fondo por tres meses”.

Por otra parte, comentó las críticas a la Convención por los días de deliberación para la nueva Mesa, los que según Álvarez fueron perdidos, ya que por cronograma tenían que actividades relevantes para el órgano constituyente. De esta forma, las críticas surgen a raíz de las próximas votaciones de las normas constitucionales.

“Creo que no hay que bajar el perfil. Hay que darse cuenta de lo complejo que es alcanzar 113 votos para lograr aprobar una norma sobre todo en sectores que tienen mucho más que esa cifra. La izquierda en la Convención puede tomar las decisiones que quiera si tiene 118 votos, por lo tanto, puede alcanzar los quórums que quieran. Siempre hemos dicho que ojalá que no sea eso, sino que sea un esfuerzo de trabajo. Creo que, sí es una señal de alerta de discusión, no hay que bajarle el perfil a esa discusión”, expresó el convencional Álvarez.