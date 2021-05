Ruth Olivera (Ind-RN): “El deporte como derecho constitucional debe ir sumado a la prevención de la salud”

“Decidí atreverme en este proceso que no es un capricho, la Constitución no es un capricho, es una necesidad y es una manera de darle legitimidad también a las instituciones”. De esta forma apunta Ruth Olivera una de las razones para competir por un cupo constituyente, quien postula en el distrito 9 (Recoleta Quinta Normal) en la lista Vamos por Chile con cupo RN.

Algunos de los ejes que la abogada, exseremi del Deporte y hermana de la diputada Erika Olivera, intentará defender en la Convención está consagrar el derecho al deporte y una prevención de la salud, el derecho a la vivienda y la modernización del Estado.

¿En qué momento decidió ser candidata constituyente?

Cuando estábamos en pleno estallido social, me tocó estar en el gobierno en esa época. Durante ese proceso, veía a personas reclamando situaciones que habían sido normalizadas por muchos años, las demandas eran legítimas. Yo soy hija de la población, de calle, de barrio, me he atendido en hospital público, he usado el transporte público y he visto la realidad de todos los chilenos día a día. Todas esas situaciones van siendo un cúmulo de malestar. Y como soy hija de todo ese sistema, cuando veía esto decía “es cierto que aquí hay situaciones que debemos corregir”. Una vez que se empieza a hablar del proceso constituyente tomé la decisión de seguirme atreviendo porque finalmente llevo años trabajando en esto.

Si se consagrara al deporte como un derecho fundamental dentro del catálogo de la próxima carta, ¿bajo qué términos se debería expresar?

En principio, tenemos que consagrar el deporte como un derecho constitucional porque hoy está solamente a través de la Ley del Deporte. Hay que darle la relevancia pero lo más importante dentro de ese mismo contexto es que el deporte como derecho constitucional debe ir sumado sin duda a la prevención de la salud. Cuando hablamos de la salud en nuestra Constitución y aseguramos el acceso, aseguramos solamente la protección, la promoción, la recuperación y la rehabilitación de la salud. Tenemos que preocuparnos también de la prevención, hemos sido testigos de verdad muchas veces afectados de un Estado que por una normativa siempre llega cuando ya estamos enfermos.

¿Cuál es el impacto que podría tener en la ciudadanía si se incorpora el derecho a la vivienda con rango constitucional?

Hoy día tienes que asegurarle a las personas cierto vivir en una vivienda digna. Sin embargo, tienes que asegurar que los barrios donde se vayan a construir esas viviendas sean barrios integrados y equipados para que las personas finalmente cuando puedan acceder a el derecho a la vivienda, nosotros como Estado seamos capaces de entregarles todas las condiciones para poder hacer sus vidas. Y es allí donde creo que además de eso tenemos que asegurarle a las personas sí o sí que ellos puedan tener acceso a educación de calidad, donde puedan acceder a la salud de manera oportuna.

Con respecto a la organización del Estado, ¿sería partidaria de realizar algún cambio?

Tenemos que trabajar en un Estado más descentralizado. Me tocó trabajar en regiones y viví realmente cuáles son las problemáticas que presenta la región frente a un Estado totalmente centralista y poco llano a ceder poder. Las autoridades regionales se ven total y absolutamente limitadas por un gobierno, por un Estado totalmente centralista que puede que nuestra Constitución diga que es descentralizado pero lamentablemente hay que profundizar mucho más en eso. Tenemos que entregarle mayor herramientas, mayor autonomía y ojalá que a través de una ley donde se pueda entregar una mejor distribución de los recursos. También con una muy buena fiscalización.

¿Y en el sistema de gobierno?

Nuestro sistema de gobierno tiene que ser presidencialista. Sin embargo, no creo en el hiper presidencialismo que actualmente tenemos y que no permite que las distintas autoridades y poderes puedan tener una mejor relación para lograr mejores acuerdos. A través de un sistema que podamos entregar herramientas necesarias en las que ellos puedan conseguir estos acuerdos para avanzar en políticas públicas tendientes al bien común y que beneficien a la ciudadanía.

Se ha señalado que una de las prioridades en el debate será resolver si se mantiene un Poder Judicial con un “modelo monárquico de administración de justicia” o se avanza hacia otro modelo más horizontal. ¿Cambiaría algo del actual modelo o las funciones del Poder Judicial?

Tenemos que analizar si efectivamente el número que tenemos hoy día de ministros corresponde a las necesidades que tiene el Poder Judicial. También creo que nosotros tenemos que revisar el Poder Judicial desde el punto de vista de ver cómo administrar mejor la justicia, hoy siento que la justicia tiene una corporación administrativa que trabaja de manera correcta en cuanto a poder mejorar los procesos a través de los cuales se entrena la gestión de los tribunales de justicia.