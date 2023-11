Plebiscito 2023: ¿Qué hacer si estoy a 200 km de mi domicilio electoral y no puedo votar?

El próximo domingo 17 de diciembre los ciudadanos chilenos nuevamente tendrán que ir a votar, esta vez en el Plebiscito Constitucional, instancia en el que deberán decidir sobre la propuesta de nueva Constitución.

El plebiscito es de carácter obligatorio, por lo que todas las personas que están habilitadas para ejercer su derecho a sufragio deberán asistir a sus locales de votación. De acuerdo al Servicio Electoral (Servel), más de 15 millones de ciudadanos deberán asistir a las urnas y efectuar su voto.

Quienes no voten el 17 de diciembre serán multados por no cumplir con esta labor. Sin embargo, existen excusas válidas por las cuales una persona no puede ejercer su derecho a sufragio, una de ellas es si se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia del domicilio electoral.

¿Qué hacer si estoy a 200 km de mi domicilio electoral? Foto referencial.

¿Qué hacer si estoy a más de 200 kilómetros de mi domicilio electoral?

Si una persona el día del Plebiscito Constitucional se encuentra a más de 200 km de su domicilio electoral, deben realizar los siguientes pasos:

acudir a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) y dejar constancia de que se encuentra a más de 200 km del domicilio electoral. Cabe señalar que este proceso no se puede hacer por Internet . El día de la votación deben(comisaría, tenencia o retén) yde que se encuentra a más de 200 kmdel domicilio electoral. Cabe señalar que este proceso

Guardar el comprobante de la constancia.

Cuando reciban el llamado del Juzgado de Policía Local, deberán acudir a excusarse ante el Juez con el comprobante de la constancia realizada el día del plebiscito.

¿Cuáles son las otras excusas válidas?

No serán sancionadas las personas que presenten los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Las personas deberán esperar el llamado del Juzgado de Policía Local y tendrán que llevar la documentación de respaldo. Es importante señalar que no se debe hacer ningún trámite ante el Servel.