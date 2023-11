“La esperanza vuelve a brillar en América del Sur”, escribió el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina. En paralelo, Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos, se sumó a las felicitaciones y no dudó en utilizar su popular eslogan de campaña: “Make Argentina great again” (Haz que Argentina vuelva a ser grande).

En distintas ocasiones, Milei ha compartido su admiración hacia ambos líderes. Pero la relación entre los tres va más allá: desde hace un par de años, han sido foco de distintos analistas que comparan sus posturas políticas de “derecha antipolítica” o “extrema derecha”.

Y aunque, en la práctica, pueden tener algunas diferencias importantes, su forma de llegar al gobierno ha sido similar. En sus campañas, los tres se presentaron como figuras antisistema y antiélites.

Estas son las 5 posturas políticas en las que más se parecen.

5 posturas políticas en las que se parecen Milei, Trump y Bolsonaro.

1. Trump, Bolsonaro y Milei “luchan” contra las élites políticas

Un brazo fuerte de la campaña de Milei fue su discurso en contra de “los políticos de siempre” y la decadencia de Argentina en los últimos cien años. En este contexto, él vendría a ser el personaje salvador que no forma parte de ese orden político y que cambiará las cosas con sus diferencias.

No es de extrañar que uno de sus lemas fuera “la casta tiene miedo”.

Esta presentación es un punto en común con Trump y Bolsonaro: “Los tres se parecen en el sentido de ser antisistema, pero conocen bien el sistema. Y aprovechan ese conocimiento para decir: ‘Conozco el sistema, es corrupto y te discrimina y discrimina a la gente pura y honesta”, aseguró Patricio Navia, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York a la BBC.

5 posturas políticas en las que se parecen Milei, Trump y Bolsonaro.

2. Los tres líderes utilizaron las redes sociales para conectarse con los votantes

Al principio, Trump, Bolsonaro y Milei no eran tomados “en serio” por sus oponentes ni por los medios tradicionales. Por ello, según los analistas, utilizaron las redes sociales a su favor para conectarse con los votantes y así captar la cobertura de la prensa.

Por ejemplo, Milei hizo declaraciones radicales en TikTok, como que el cambio climático es una “mentira socialista”, que si ganaba iba a “dinamitar” el Banco Central argentino, que la moneda local era “excremento” y que el Papa Francisco era “malvado”.

Asimismo lo hizo Trump, quien según el politólogo Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington, “no existe nadie que haya podido utilizar las redes sociales para impulsar la cobertura de los medios tradicionales como lo ha hecho él”. Es decir, la base de su exitosa campaña de 2016 fueron las redes sociales.

Y Bolsonaro no se queda atrás: en 2018 fue elegido presidente, a pesar de que solo tenía 8 segundos de propaganda electoral en la televisión. “Esto sólo fue posible gracias a esta fragmentación de la comunicación que existe hoy, habilitada por las redes sociales”, afirmó el experto.

5 posturas políticas en las que se parecen Milei, Trump y Bolsonaro.

3. Milei, Trump y Bolsonaro se presentan como anticomunistas

Pese a que son los principales socios comerciales de Argentina, Milei aseguró en distintas ocasiones que su gobierno no tendrá relación con China. Pero, en paralelo, agregó que los empresarios “son libres” de negociar con los países que quieran.

Trump, en su reciente campaña de cara a las elecciones de 2024 en EE.UU., declaró que quiere impedir la entrada al país de “comunistas y marxistas”. Bolsonaro, por su parte, también demostró tener una ideología anticomunista.

No obstante, los analistas explicaron que para Argentina y Brasil es difícil sostener el discurso anti China en el tiempo, pues el país asiático es uno de sus mayores socios comerciales.

4. Los tres tienen similitudes en posturas sobre ideología de género y aborto

Trump, Bolsonaro y Milei se han presentado como políticos provida e, incluso, comparten críticas sobre la ideología de género.

No obstante, Milei tiene algunas diferencias con sus pares: no se considera a sí mismo como conservador, sino como ultraliberal. Esto se refleja en que, por ejemplo, no está en contra del matrimonio homosexual porque “hay que respetar la individualidad”, en comparación a Bolsonaro que se opone estrictamente.

5. Milei y Bolsonaro tienen similitudes en su relación con los regímenes militares

Bolsonaro, en su campaña, defendió los supuestos avances económicos que hizo la dictadura brasileña en 1964, y rechazó las acusaciones de derechos humanos que sucedieron en ese periodo.

Milei, por su parte, fue el primer candidato en cuestionar la cifra total de víctimas de la dictadura en Argentina y alegó que los organismos de derechos humanos reportaron mal el número (que fueron menos de las que se declararon).

Además, Victoria Villarruel —vicepresidenta electa de Argentina— aseguró que tiene intención de revisar las indemnizaciones pagadas por el Estado a las víctimas de la dictadura.